Dolar ve Euro Yükselişte: İşte Güncel Döviz Kurları

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Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkes, küresel piyasalarda dengeleri değiştirmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın yürüttüğü diplomatik temaslar sonucu gerçekleşen bu gelişme, piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Yatırımcılar yeniden dövize yöneldi.

Özellikle uzun süredir baskı altında kalan dolar ve euro toparlanma sinyalleri veriyor.

Türk Lirası ise bu küresel dalgadan olumsuz etkileniyor. Haftanın son işlem gününde dolar/TL 39,82 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 46,61'den güne başladı.

TL'nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 13'ü, euro karşısındaki kaybı ise yüzde 28'i buldu. Döviz piyasalarında hareketliliğin, önümüzdeki günlerde de süreceği öngörülüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

27 Haziran 2025 cuma günü güncel döviz fiyatları şöyle:

DOLAR

Alış 39,7956

Satış 39,8758

EURO

Alış 46,5349

Satış 46,7219

İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 54,6753

Satış 54,8409

Kaynak: Haber Merkezi