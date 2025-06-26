Dolar Düşüyor, Euro Uçuyor: Kurda Yeni Rekor

ABD dolarına olan güvenin azalmasıyla dolar endeksi son 39 ayın en düşük seviyesine geriledi. Euro/TL kuru ise 46,69 ile rekor kırarken, EUR/USD paritesi 1,17 seviyesini aştı.

Dolar Düşüyor, Euro Uçuyor: Kurda Yeni Rekor
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ABD ekonomisinde artan borçlanma endişeleri ve para politikalarına dair belirsizlikler, doların uluslararası piyasalardaki gücünü zayıflattı. Dolar endeksi (DXY) 97,4 seviyesine gerileyerek son 39 ayın en düşük seviyesini gördü. Uzmanlara göre bu düşüşte, ABD Başkanı Trump’ın politikalarına ilişkin süregelen belirsizlikler ve ekonomideki güven kaybı etkili oldu.

Dolar Düşüyor, Euro Uçuyor: Kurda Yeni Rekor - Resim : 1

EURODA YENİ ZİRVE

Doların bu zayıflığına karşılık euroda yükseliş dikkat çekti. EUR/USD paritesi bugün 1,17 seviyesini aşarak Ekim 2021'den bu yana en yüksek noktasını test etti. Bu hareketin etkisi iç piyasalarda da hissedildi. Serbest piyasada euro/TL kuru 26 Haziran 2025 itibarıyla 46,69 seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Fiyatlar daha sonra 46,60 TL civarında dengelenme arayışına girdi. Dolar/TL ise 39.76 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar Düşüyor, Euro Uçuyor: Kurda Yeni Rekor - Resim : 2

Euro Bölgesi’nden gelen veriler yatırımcı güvenini destekler nitelikte. Almanya’da İFO İş Dünyası Güven Endeksi son bir yılın en yüksek seviyelerine yaklaşırken, Euro Bölgesi’ndeki PMI verileri de özel sektörde istikrara işaret ediyor. Bu gelişmeler, euroyu yatırımcılar açısından daha cazip hale getiriyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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