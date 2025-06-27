Güvenli Liman Sarsıldı: Altında Sert Düşüş! İşte Güncel Altın Fiyatları

ABD ekonomisindeki beklenenden sert daralma, altın fiyatlarında düşüşe yol açtı. Ons altın 3.300 doların altına gerilerken, gram altın 4.219 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. İşte güncel altın fiyatları...

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Güvenli Liman Sarsıldı: Altında Sert Düşüş! İşte Güncel Altın Fiyatları
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ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülke ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,5 oranında daraldı. Bu oran, daha önceki öncü tahminlerde öngörülen yüzde -0,3 ve -0,2 seviyelerinin de üzerinde bir küçülmeyi işaret ediyor. ABD ekonomisinde beklenenden sert gelen bu daralma, piyasalarda endişe yaratırken, güvenli liman olan altına olan talebi ters yönde etkiledi.

Güvenli Liman Sarsıldı: Altında Sert Düşüş! İşte Güncel Altın Fiyatları - Resim : 1

ABD'den gelen zayıf büyüme ve işsizlik verilerinin ardından, ons altın fiyatı hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Dün akşam saatlerinde 3.324 dolar seviyesinden işlem gören ons altın, bu sabah itibarıyla yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek 3.291 dolara kadar geriledi. Böylece, ons fiyatı kısa sürede 3.300 doların altına inmiş oldu.

Güvenli Liman Sarsıldı: Altında Sert Düşüş! İşte Güncel Altın Fiyatları - Resim : 2

Gram altın fiyatı da ons altındaki düşüşe paralel olarak geriledi. gram altın sabah saatlerinde 4.219 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

Piyasalar şimdi gözünü Fed Başkanı Powell'ın yerine geçecek ismin açıklanmasına çevirmiş durumda.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

27 Haziran 2025 cuma güncel altın fiyatları şöyle...

Çeyrek altın: 4.216,3100TL

Yarım altın: 13.793,57 TL

Tam altın: 27.667,00 TL

Cumhuriyet altını: 27.488,3100 TL

Gremse altın: 69.273,00 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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