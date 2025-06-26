Telefonunuzda QR Kodu Kullanmadan Önce İkinci Kez Düşünün! O Bölgeler Tehlikenin Başkenti Oldu

Günlük yaşamda giderek yaygınlaşan QR kodlar, artık sadece kolaylık sağlamıyor; siber dolandırıcılar için de yeni bir tuzak haline gelmiş durumda. Uzmanlar, kullanıcıları QR kodları taramadan önce dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Çünkü bu teknoloji üzerinden yürütülen dolandırıcılık girişimleri, maddi ve kişisel veri kayıplarına yol açabiliyor.

Telefonunuzda QR Kodu Kullanmadan Önce İkinci Kez Düşünün! O Bölgeler Tehlikenin Başkenti Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemlerde “quishing” olarak adlandırılan QR kod dolandırıcılığı vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Saldırganlar, sahte internet sitelerine yönlendiren QR kodlar aracılığıyla kullanıcıların kredi kartı ve kimlik bilgilerini ele geçiriyor.

Dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemlerin başında, kamusal alanlardaki orijinal QR kodlarının üzerine sahte etiket yapıştırmak geliyor. Özellikle otopark ödeme makineleri, bu tür saldırıların yoğunlaştığı alanlar arasında yer alıyor. Kullanıcılar, ödeme yapmak için kodu taradıklarında, farkında olmadan kimlik avına yönelik bir web sitesine yönlendiriliyor.

Telefonunuzda QR Kodu Kullanmadan Önce İkinci Kez Düşünün! O Bölgeler Tehlikenin Başkenti Oldu - Resim : 1

E-POSTALARLA GELEN QR KODLARI RİSKLİ

Benzer tuzaklar, çevrim içi alışveriş platformlarında da karşımıza çıkıyor. Kullanıcıya gönderilen “hesap doğrulama” ya da “ödeme alma” başlıklı e-postalarda yer alan QR kodlar, zararlı yazılımlar barındıran sahte sayfalara yönlendirme yapabiliyor.

Yetkililer, vergi daireleri ve resmi kurumların isimlerini kullanarak vatandaşlardan bilgi toplamaya çalışan sahte QR girişimlerinin de son dönemde arttığına dikkat çekiyor.

Telefonunuzda QR Kodu Kullanmadan Önce İkinci Kez Düşünün! O Bölgeler Tehlikenin Başkenti Oldu - Resim : 2

UZMANLAR NE ÖNERİYOR?

Dolandırıcılıkla mücadele birimi uzmanları, özellikle kamusal alanlarda ve gelen e-postalarda yer alan QR kodlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Kurum temsilcileri, “QR kodları artık hayatın her alanında kullanılıyor, ancak bu kolaylıkların arkasına siber saldırganlar gizlenebiliyor,” uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, güvenliği artırmak adına şu önerilerde bulunuyor:

QR kodları taramadan önce gözle kontrol edin: Üzerinde oynanmış, yapıştırma etiketi gibi izler varsa uzak durun.

E-postalardaki QR kodlara şüpheyle yaklaşın: Tanımadığınız göndericilerden gelen kodları kesinlikle taramayın.

Yalnızca güvenilir uygulamalar kullanın: Cihazınızın kendi kamera sistemini tercih edin, harici QR tarayıcı uygulamalardan uzak durun.

Ortak kullanım alanlarında dikkatli olun: Tren istasyonları, otoparklar ve alışveriş merkezleri gibi yerlerdeki QR kodların kurcalanmış olabileceğini göz önünde bulundurun.

Siber güvenlik yetkilileri, QR teknolojisinin kolaylık sağladığını ancak tedbir alınmadan kullanıldığında büyük bir güvenlik zaafına dönüşebileceğini belirterek, “Rehavet zamanı değil” uyarısında bulunuyor.

Karar Verildi: Martı TAG Resmen OnaylandıKarar Verildi: Martı TAG Resmen OnaylandıEkonomi

Vodafone Türkiye Talip Oldu! Sektör 4 Büyüklere HazırlanıyorVodafone Türkiye Talip Oldu! Sektör 4 Büyüklere HazırlanıyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akıllı Telefon Cep Telefonu
İkinci El Taşıtta 6 Ay-6 Bin Kilometre Kısıtlaması İçin Karar İkinci El Taşıtta 6 Ay-6 Bin Kilometre Kısıtlaması İçin Karar
Yaz Aylarının Baş Belası: İşte Evdeki Meyve Sineklerinden Kurtulmanın En Etkili Yolları Yaz Aylarının Baş Belası: İşte Evdeki Meyve Sineklerinden Kurtulmanın En Etkili Yolları
Otomotiv Devi Müşterilerini Kırmızı Kodla Uyardı: Araçları Derhal Kullanmayı Bırakın Otomotiv Devi Müşterilerini Kırmızı Kodla Uyardı: Araçları Derhal Kullanmayı Bırakın
Domates ile Salatalık Birlikte Yenir mi? Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu Domates ile Salatalık Birlikte Yenir mi? Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor
Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu
30 Yıllık Sanayi Ustası Açıkladı: 2. El Araçta Kilometre Sınırı Belli Oldu! Bu KM’yi Geçtiyse Almayın Sanayi Ustası Açıkladı: 2. El Araçta Kilometre Sınırı Belli Oldu! Bu KM’yi Geçtiyse Almayın
Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı
Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: ÖTV'de Yıllardır Uygulanan O Şart Kaldırıldı Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: ÖTV'de Yıllardır Uygulanan O Şart Kaldırıldı