Otomotiv Devi Müşterilerini Kırmızı Kodla Uyardı: Araçları Derhal Kullanmayı Bırakın

Avrupa'nın önde gelen otomotiv üreticilerinden Citroen, güvenlik riski taşıyan araçlar için acil bir geri çağırma kararı aldı. Geri çağırma kapsamındaki model sahiplerine "araç kullanmayı hemen durdurun" çağrısı yapılırken, özellikle 2009-2016 yılları arasında üretilen bazı araçlarda ciddi tehlike oluşturabilecek bir teknik soruna dikkat çekildi.

Otomotiv Devi Müşterilerini Kırmızı Kodla Uyardı: Araçları Derhal Kullanmayı Bırakın
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geri çağırmanın merkezinde, daha önce de küresel çapta sorunlara neden olan Takata üretimi hava yastıkları bulunuyor. Bu hava yastıklarının patlama riski taşıdığı belirtilirken, söz konusu donanıma sahip Citroen C3 ve DS 3 modellerinin kullanıcılarına acil müdahale tavsiyesi yapıldı.

Avrupa genelinde uygulamaya alınan kararla birlikte, araçların sürülmemesi gerektiği vurgulandı. Marka yetkilileri, kullanıcıların güvenliğini ön planda tuttuklarını ve gerekli tüm onarım işlemlerinin ücretsiz gerçekleştirileceğini açıkladı.

Otomotiv Devi Müşterilerini Kırmızı Kodla Uyardı: Araçları Derhal Kullanmayı Bırakın - Resim : 1

FRANSA'DAKİ ÖLÜM VAKASI SONRASI GÜNDEME TAŞINDI

Geri çağırma kararı, Fransa’da meydana gelen ve bir kadının ölümüne yol açan hava yastığı patlaması olayının ardından geldi. Bu gelişme, aynı seriye ait diğer araçlarda da benzer bir risk bulunabileceği endişesini doğurdu.

Otomotiv Devi Müşterilerini Kırmızı Kodla Uyardı: Araçları Derhal Kullanmayı Bırakın - Resim : 2

VIN KONTROLÜYLE ARAÇLARINIZI DENETLEYİN

Araç sahiplerine gönderilecek resmi bilgilendirme mektuplarının yanı sıra, etkilenen kullanıcıların şasi numarası (VIN) ile araçlarını çevrimiçi sistem üzerinden kontrol edebilecekleri duyuruldu. Geri çağırmadan etkilenen araçların çoğunlukla VR7 veya VF7 koduyla başlayan numaralar taşıdığı belirtildi.

Yetkililer, adres ve iletişim bilgilerinde değişiklik yapmış olabilecek sürücülere çağrıda bulunarak, resmi kurumlarla iletişimde kalmaları ve araçlarına ilişkin kontrolleri ihmal etmemeleri gerektiğini ifade etti.

Karar Verildi: Martı TAG Resmen OnaylandıKarar Verildi: Martı TAG Resmen OnaylandıEkonomi

Hastaneler Peş Peşe İflas Alarm Veriyor: 14 Günlük Bütçeleri Kaldı!Hastaneler Peş Peşe İflas Alarm Veriyor: 14 Günlük Bütçeleri Kaldı!Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Araba Toplatma
500T Efsanesi Sona Erdi! Resmen Değişti 500T Efsanesi Sona Erdi! Resmen Değişti
İkinci El Taşıtta 6 Ay-6 Bin Kilometre Kısıtlaması İçin Karar İkinci El Taşıtta 6 Ay-6 Bin Kilometre Kısıtlaması İçin Karar
Yaz Aylarının Baş Belası: İşte Evdeki Meyve Sineklerinden Kurtulmanın En Etkili Yolları Yaz Aylarının Baş Belası: İşte Evdeki Meyve Sineklerinden Kurtulmanın En Etkili Yolları
Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Yükseldi Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Yükseldi
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor
Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu
30 Yıllık Sanayi Ustası Açıkladı: 2. El Araçta Kilometre Sınırı Belli Oldu! Bu KM’yi Geçtiyse Almayın Sanayi Ustası Açıkladı: 2. El Araçta Kilometre Sınırı Belli Oldu! Bu KM’yi Geçtiyse Almayın
Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı
Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: ÖTV'de Yıllardır Uygulanan O Şart Kaldırıldı Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: ÖTV'de Yıllardır Uygulanan O Şart Kaldırıldı