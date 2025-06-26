Otomotiv Devi Müşterilerini Kırmızı Kodla Uyardı: Araçları Derhal Kullanmayı Bırakın

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Geri çağırmanın merkezinde, daha önce de küresel çapta sorunlara neden olan Takata üretimi hava yastıkları bulunuyor. Bu hava yastıklarının patlama riski taşıdığı belirtilirken, söz konusu donanıma sahip Citroen C3 ve DS 3 modellerinin kullanıcılarına acil müdahale tavsiyesi yapıldı.

Avrupa genelinde uygulamaya alınan kararla birlikte, araçların sürülmemesi gerektiği vurgulandı. Marka yetkilileri, kullanıcıların güvenliğini ön planda tuttuklarını ve gerekli tüm onarım işlemlerinin ücretsiz gerçekleştirileceğini açıkladı.

FRANSA'DAKİ ÖLÜM VAKASI SONRASI GÜNDEME TAŞINDI

Geri çağırma kararı, Fransa’da meydana gelen ve bir kadının ölümüne yol açan hava yastığı patlaması olayının ardından geldi. Bu gelişme, aynı seriye ait diğer araçlarda da benzer bir risk bulunabileceği endişesini doğurdu.

VIN KONTROLÜYLE ARAÇLARINIZI DENETLEYİN

Araç sahiplerine gönderilecek resmi bilgilendirme mektuplarının yanı sıra, etkilenen kullanıcıların şasi numarası (VIN) ile araçlarını çevrimiçi sistem üzerinden kontrol edebilecekleri duyuruldu. Geri çağırmadan etkilenen araçların çoğunlukla VR7 veya VF7 koduyla başlayan numaralar taşıdığı belirtildi.

Yetkililer, adres ve iletişim bilgilerinde değişiklik yapmış olabilecek sürücülere çağrıda bulunarak, resmi kurumlarla iletişimde kalmaları ve araçlarına ilişkin kontrolleri ihmal etmemeleri gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi