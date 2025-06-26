Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Yükseldi

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Spot piyasada gerçekleşen toplam işlem hacmi 19 milyon 131 bin 908 liraya ulaşırken, bu rakam bir önceki gün 10 milyon 323 bin 828 lira olarak kayıtlara geçmişti. Böylece işlem hacmi bir günde yaklaşık %85 oranında artış gösterdi.

TİCARET HACMİ VE DENGELEME FİYATLARI NETLEŞTİ

Piyasada 24 Haziran'da toplam 1 milyon 428 bin metreküp doğal gaz ticareti gerçekleştirildi. Piyasa katılımcıları için belirlenen dengeleme gazı alış fiyatı 14.313,67 lira, satış fiyatı ise 12.950,47 lira olarak açıklandı.

DOĞAL GAZ ARZ VE GİRİŞ MİKTARI YAKIN SEYRETTİ

Türkiye’ye dün toplam 134 milyon 594 bin 458 metreküp doğal gaz girişi oldu. Aynı gün piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 134 milyon 516 bin 720 metreküp olarak kaydedildi. Giriş ve arz rakamlarının birbirine oldukça yakın olması, piyasada arz-talep dengesinin sürdüğüne işaret etti.

Kaynak: AA