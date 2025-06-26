Karar Verildi: Martı TAG Resmen Onaylandı

TAKSİCİLER ODASI DAVA AÇMIŞTI

Daha önce geleneksel taksi hizmetlerini temsil eden bazı meslek kuruluşları, yeni nesil ulaşım uygulamasının sektördeki dengeyi bozduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması talebiyle dava açmıştı. Ancak mahkeme, yapılan savunmalar ve sunulan belgeler doğrultusunda başvuruyu reddederek lisans sürecinin önünü açtı.