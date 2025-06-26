Karar Verildi: Martı TAG Resmen Onaylandı
İstanbul'da bir süredir tartışma konusu olan e-ulaşım hizmetiyle ilgili önemli bir yargı kararı alındı. Şehir içi ulaşımda mikromobilite çözümleri sunan Martı TAG, açtığı dava sonucunda yasal statüye kavuştu. İstanbul 7. İdare Mahkemesi, söz konusu platforma e-ulaşım lisansı verilmesine hükmederek sektördeki hukuki belirsizliği sona erdirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Karar, kent içi ulaşımda dijital alternatifler sunan girişimin yaklaşık iki yıl süren yasal mücadelesinin ardından geldi. Mahkeme, yapılan incelemede platformun lisans alabilmek için gereken tüm yasal yükümlülükleri yerine getirdiğine kanaat getirerek e-ulaşım yetkisini resmen tanıdı.
TAKSİCİLER ODASI DAVA AÇMIŞTI
Daha önce geleneksel taksi hizmetlerini temsil eden bazı meslek kuruluşları, yeni nesil ulaşım uygulamasının sektördeki dengeyi bozduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması talebiyle dava açmıştı. Ancak mahkeme, yapılan savunmalar ve sunulan belgeler doğrultusunda başvuruyu reddederek lisans sürecinin önünü açtı.
MARTI TAG ARTIK RESMİ STATÜSÜNDE
Mahkemenin verdiği kararla birlikte platformun sunduğu "Tek Araçla Gidiyoruz" isimli hizmet, artık e-ulaşım lisansı kapsamında yasal olarak faaliyet gösterebilecek. Kararın, sektördeki diğer dijital ulaşım çözümleri açısından da emsal niteliği taşıması bekleniyor.
TARTIŞMALI SÜREÇ NETLEŞTİ
İki yıl süren süreç boyunca zaman zaman kamuoyunda tartışmalara neden olan uygulamanın geleceği, bu kararla birlikte netlik kazandı. Kararın ardından e-ulaşım alanındaki diğer girişimlerin de benzer lisans süreçlerini hızlandırması gündeme gelebilir.