Vodafone Türkiye Talip Oldu! Sektör 4 Büyüklere Hazırlanıyor
Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki Türksat, kablo ve yayın hizmetlerini birbirinden ayırmaya hazırlanıyor. Şirketin kablo altyapısı hizmetlerini ayrı bir şirkete devretmesinin ardından, bu birimin özelleştirilerek satışa sunulabileceği iddiaları gündeme geldi. Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon markalarından Vodafone, sürece ilgi gösterebileceğinin sinyalini verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yasal düzenlemeye ilişkin hazırlıkların son aşamaya geldiği belirtilirken, yapılacak değişiklikle birlikte Türksat’ın yayıncılık ve kablo hizmetleri farklı şirket yapıları altında faaliyet gösterecek. Şirketin yayın tarafında yatırımlarını artırarak dördüncü büyük operatör olarak sektöre daha güçlü şekilde girmesi beklenirken, kablo hizmetlerinin ise özelleştirme kapsamına alınabileceği ifade ediliyor.
DEV ALTYAPI ELDEN ÇIKABİLİR
Şu anda yaklaşık 5 milyon haneye hizmet veren Türksat Kablo’nun olası satışında yüksek meblağlı bir özelleştirme sürecinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Bu kapsamda ilk potansiyel alıcı da belli oldu. Vodafone Türkiye, oluşabilecek bir satış sürecine katılabileceklerini duyurdu.
VODAFONE'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Konuya ilişkin değerlendirme yapan Vodafone Türkiye CEO’su, satış sürecinin şeffaf ve rekabete açık bir şekilde yürütülmesi halinde sürece dahil olmaya sıcak baktıklarını söyledi. CEO, “Türksat’ın kablo işi, 5 milyon hane ile önemli bir altyapıya sahip. Bu evlerin 1 milyonu şu anda fiber bağlantıya sahip, kalan kısmı ise dönüşüme açık. Eğer bu yapı ayrı bir şirkete devredilirse ve şartlar açık şekilde belirlenirse, biz de değerlendirmeye alırız” ifadelerini kullandı.
SEKTÖRDE DÖRDÜNCÜ BÜYÜK OYUNCU OLABİLİR
Türksat’ın kablo altyapısı dışındaki yayıncılık faaliyetlerine odaklanmasıyla birlikte, telekomünikasyon sektöründe Türkiye’nin dördüncü büyük operatörü olma hedefinin de ivme kazanacağı belirtiliyor. Şirketin uydu ve dijital platform yatırımlarını hızlandırması beklenirken, kablo hizmetlerinin devriyle sektörde yeni bir dönemin başlaması öngörülüyor.