Vodafone Türkiye Talip Oldu! Sektör 4 Büyüklere Hazırlanıyor

VODAFONE'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Vodafone Türkiye CEO’su, satış sürecinin şeffaf ve rekabete açık bir şekilde yürütülmesi halinde sürece dahil olmaya sıcak baktıklarını söyledi. CEO, “Türksat’ın kablo işi, 5 milyon hane ile önemli bir altyapıya sahip. Bu evlerin 1 milyonu şu anda fiber bağlantıya sahip, kalan kısmı ise dönüşüme açık. Eğer bu yapı ayrı bir şirkete devredilirse ve şartlar açık şekilde belirlenirse, biz de değerlendirmeye alırız” ifadelerini kullandı.