38 Yıllık Deri Üreticisi Dev Şirket Konkordato İlan Etti! Mahkemeden Aspells Deri İçin Flaş Karar

1987 yılından bu yana faaliyet gösteren deri üreticisi Aspells Deri Konfeksiyon, konkordato talebinde bulundu. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Son Güncelleme:
38 Yıllık Deri Üreticisi Dev Şirket Konkordato İlan Etti! Mahkemeden Aspells Deri İçin Flaş Karar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mahkeme tarafından alınan kararda, İcra ve İflas Kanunu’nun 287. ve 288. maddeleri uyarınca Aspells Deri’ye geçici mühlet tanındığı belirtildi. Söz konusu karar kapsamında, şirketin mali durumunun yeniden yapılandırılmasına olanak tanınacak ve bu süreçte mal varlığının korunması sağlanacak.

KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ ATANDI

Mahkeme ayrıca, konkordato sürecinin etkin şekilde yürütülebilmesi amacıyla 3 kişilik bir geçici konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Ferahnaz Seval Özel, Orçun Urak ve Hakan Karakaş’tan oluşan heyet, şirketin mali yapısını ve borç ödeme potansiyelini inceleyerek konkordatonun başarı şansını değerlendirecek.

38 Yıllık Deri Üreticisi Dev Şirket Konkordato İlan Etti! Mahkemeden Aspells Deri İçin Flaş Karar - Resim : 1

SEKTÖRDE 37 YILLIK DENEYİM

1987 yılında Şahinoğlu Deri adıyla kurulan firma, zaman içinde Aspells Deri markasıyla sektörde kendine güçlü bir yer edindi. Tuzla’daki üretim tesisleriyle faaliyetine başlayan şirket, daha sonra Çorlu Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptığı yatırımlarla üretim kapasitesini artırdı. 2016 yılında yeniden yapılanmaya giden Aspells Deri, yalnızca kürk süet kuzu derisi üretimine odaklanarak, Avrupa standartlarında üretim yapan öncü firmalar arasında yer aldı.

Konkordato Sürecinde Olan Atasoy Kitchenware Hakkında Yeni Gelişme! 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı VerildiKonkordato Sürecinde Olan Atasoy Kitchenware Hakkında Yeni Gelişme! 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı VerildiEkonomi
15'ten Fazla Ülkeye İhracat Yapan Kahramanmaraş’ın Tekstil Devi Zefe Tekstil Konkordato İlan Etti15'ten Fazla Ülkeye İhracat Yapan Kahramanmaraş’ın Tekstil Devi Zefe Tekstil Konkordato İlan EttiEkonomi

Etiketler
Konkordato İflas
Son Güncelleme:
1 Ay Boyunca Aç Karna Limonlu Su İçince Vücutta Neler Oluyor? Etkisine İnanamayacaksınız 1 Ay Boyunca Aç Karna Limonlu Su İçince Vücutta Neler Oluyor? Etkisine İnanamayacaksınız
Bakanlık Duyurdu! İkinci El Araç Ticaretine 72 Milyon TL Ceza Bakanlık Duyurdu! İkinci El Araç Ticaretine Rekor Ceza
Anonim mi, Limited mi? Limited ile Anonim Şirket Arasındaki Hayati Farklar Anonim mi, Limited mi? Limited ile Anonim Şirket Arasındaki Hayati Farklar
Alarmı Ertelemek Sağlık Açısından Büyük Risk Taşıyor! İşte Çakı Gibi Uyanmanın Sırrı Alarmı Ertelemek Sağlık Açısından Büyük Risk Taşıyor! İşte Çakı Gibi Uyanmanın Sırrı
Üretici İsyanda! Tarlada 2 Lira, Markette 30 Lira Üretici İsyanda! Tarlada 2 Lira, Markette 30 Lira
CHP’li Fethi Gürer’den Zirai Don Çıkışı: 'Ödemeler Ne Zaman?' CHP’li Fethi Gürer’den Zirai Don Çıkışı: 'Ödemeler Ne Zaman?'
ÇOK OKUNANLAR
Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor 5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Uyardı: Kademeli Emeklilikte Geri Sayım Başladı SGK Başuzmanı İsa Karakaş Uyardı: Kademeli Emeklilikte Geri Sayım Başladı
Koç Holding 20 Milyon Doları Gözden Çıkardı Koç Holding 20 Milyon Doları Gözden Çıkardı
Yapay Zeka Her Ülkenin 'İdeal Erkek' Tipini Çizdi: İşte Türkiye'nin Tipi Yapay Zeka Her Ülkenin 'İdeal Erkek' Tipini Çizdi: İşte Türkiye'nin Tipi