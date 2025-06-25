Üretici İsyanda! Tarlada 2 Lira, Markette 30 Lira

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Üreticilerle görüşmesinde Şubat ayında ekilen karpuzların maliyetine bile satılamadığını vurgulayan Aykut Kaya, “Üreticinin kilogram başına maliyeti 5 lirayı buluyor. Ancak karpuz tarlada 2 liraya bile alıcı bulamıyor. Dün, üretici Mehmet, elindeki karpuzları ücretsiz dağıttı. Kalite üst düzey ama emeğin karşılığı yok” dedi.

‘TARIM BÖYLE YÖNETİLMEZ’

Yaşanan sorunların temelinde yanlış tarım politikalarının yattığını vurgulayan Aykut Kaya, “Tarım İl Müdürlükleri görevini yerine getirmiyor. Üretici, kulaktan dolma bilgilerle ne ekeceğine karar veriyor. Yönlendirme yok, teşvik yetersiz. Geçen yıla göre yaş sebze ve meyve ihracatı %7 azaldı. Bu sonuçlar, sistemin işlemediğini açıkça gösteriyor” diye konuştu.

BAKANA SAHAYA İNME ÇAĞRISI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya seslenen Aykut Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakan, lütfen koltuğunuzda oturmayın. Antalya’ya gelin, tarlaları, seraları, üreticileri bizim gibi gezin. Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde lideri olan Antalya’yı yerinde görmeden tarıma yön veremezsiniz. Bugün burada üretici zarar ediyor, tüketici pahalıya ürün alıyor. Bu sistem sürdürülebilir değil.”

Kaynak: ANKA