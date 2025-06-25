Anonim mi, Limited mi? Limited ile Anonim Şirket Arasındaki Hayati Farklar

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Ticari faaliyetlerine resmiyet kazandırmak isteyen girişimcilerin karşılaştığı ilk sorulardan biri: Hangi şirket türünü seçmeli? Türkiye’de en çok tercih edilen şirket modelleri arasında Anonim Şirket (A.Ş.) ve Limited Şirket (LTD. ŞTİ.) yer alıyor. Bu iki yapı arasında sermaye, yönetim ve ortaklık gibi birçok açıdan önemli farklar bulunuyor.

HANGİ ŞİRKET TÜRÜ SİZE UYGUN?

Anonim ve Limited şirketler arasında seçim yaparken, şirketin büyüme hedefleri, yatırım planları ve yönetim şekli göz önünde bulundurulmalı. İşte iki şirket tipi arasındaki temel farklar:

SERMAYE DÜZENLEMESİ

Anonim şirketlerde asgari sermaye tutarı 250.000 TL olup, hisse senetleri nama veya hamiline yazılı olabiliyor. Bu da hisse devrini kolaylaştırıyor. Limited şirketlerde ise en az 50.000 TL sermaye yeterli. Ancak pay devri için noter onayı ve genel kurul kararı gerekiyor.

ORTAKLIK SAYISI SINIRI

Anonim şirketler 1 kişiyle kurulabildiği gibi, sınırsız sayıda ortakla da devam edebilir. Limited şirketlerde ise ortak sayısı en fazla 50 kişiyle sınırlandırılmış durumda.

YÖNETİM BİÇİMİ

Anonim şirketlerde yönetim kurulu görev yaparken, üyeler hissedar olmak zorunda değil. Limited şirketlerde yönetim, genellikle ortaklardan seçilen müdürler aracılığıyla yürütülür.

HALKA AÇILMA İMKANI

Anonim şirketler halka arz edilerek borsada işlem görebilir. Bu durum, yatırımcı çekme konusunda ciddi avantaj sunar. Limited şirketlerde ise halka açılma mümkün değildir, hisse devri daha kısıtlıdır.

VERGİLENDİRMEDE DURUM

Her iki şirket tipi de kurumlar vergisine tabidir. Ancak anonim şirketler, yapısı itibarıyla büyümeye ve dış yatırım almaya daha elverişli görülmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi