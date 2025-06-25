Ateşkes Sonrası Dolar ve Euroda Hareketlilik! Dün Rekor Kıran Euro Bugün Ne Kadar Oldu? İşte 25 Haziran Fiyatları...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu’da tansiyonu yükselten İsrail ve İran arasında 12 gündür süren savaş dolar ve euro piyasalarını hareketlendirmişti.

DÜN EURO REKOR KIRMIŞTI

Euro/TL kuru dün sabah saatlerinde 46,1056 seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmıştı. Aynı zamanda Euro, dolar karşısında da değer kazanmış, yüzde 0,3'lük artışla 1,16138 seviyesine yükselmişti.

Peki, dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 25 Haziran 2025 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada döviz kurları 25 Haziran Çarşamba gününe yükselişle başladı. Sabah saatlerinde dolar 39,6250 TL, Euro ise 46,0830 TL seviyesinden işlem gördü.

Dolar, 39,6230 TL'den alınıp 39,6250 TL'den satılırken, euro ise 46,0810 TL alış, 46,0830 TL satış fiyatıyla piyasada yerini aldı. Dün doların satış fiyatı yine 39,6250 TL seviyesindeyken, Euro'nun satış fiyatı 46,0010 TL olarak kaydedilmişti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes ilanı sonrasında uzmanlar, ateşkesin kısa vadede piyasalarda bir rahatlama yaratabileceğini ancak bölgedeki belirsizliklerin etkisinin tamamen ortadan kalkmayacağını öngörüyor.

Kaynak: Haber Merkezi