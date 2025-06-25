Ateşkes Sonrası Dolar ve Euroda Hareketlilik! Dün Rekor Kıran Euro Bugün Ne Kadar Oldu? İşte 25 Haziran Fiyatları...

İsrail ve İran arasındaki savaş sonrasında dün TL karşısında 46,10 seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kıran euro bugün ne kadar oldu? Dün 39,6603 seviyesine çıkan dolarda yükseliş bugün devam etti mi? İşte 25 Haziran Dolar ve Euro fiyatları…

Son Güncelleme:
Ateşkes Sonrası Dolar ve Euroda Hareketlilik! Dün Rekor Kıran Euro Bugün Ne Kadar Oldu? İşte 25 Haziran Fiyatları...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu’da tansiyonu yükselten İsrail ve İran arasında 12 gündür süren savaş dolar ve euro piyasalarını hareketlendirmişti.

DÜN EURO REKOR KIRMIŞTI

Euro/TL kuru dün sabah saatlerinde 46,1056 seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmıştı. Aynı zamanda Euro, dolar karşısında da değer kazanmış, yüzde 0,3'lük artışla 1,16138 seviyesine yükselmişti.

Ateşkes Sonrası Dolar ve Euroda Hareketlilik! Dün Rekor Kıran Euro Bugün Ne Kadar Oldu? İşte 25 Haziran Fiyatları... - Resim : 1

Peki, dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 25 Haziran 2025 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada döviz kurları 25 Haziran Çarşamba gününe yükselişle başladı. Sabah saatlerinde dolar 39,6250 TL, Euro ise 46,0830 TL seviyesinden işlem gördü.

Ateşkes Sonrası Dolar ve Euroda Hareketlilik! Dün Rekor Kıran Euro Bugün Ne Kadar Oldu? İşte 25 Haziran Fiyatları... - Resim : 2

Dolar, 39,6230 TL'den alınıp 39,6250 TL'den satılırken, euro ise 46,0810 TL alış, 46,0830 TL satış fiyatıyla piyasada yerini aldı. Dün doların satış fiyatı yine 39,6250 TL seviyesindeyken, Euro'nun satış fiyatı 46,0010 TL olarak kaydedilmişti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes ilanı sonrasında uzmanlar, ateşkesin kısa vadede piyasalarda bir rahatlama yaratabileceğini ancak bölgedeki belirsizliklerin etkisinin tamamen ortadan kalkmayacağını öngörüyor.

Döviz Piyasası Alev Alev: Eurodan Tarihi ZirveDöviz Piyasası Alev Alev: Eurodan Tarihi ZirveEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Euro
Son Güncelleme:
Soğan Doğrarken Gözlerimiz Neden Yaşarır? İşte Bilimsel Nedeni ve Çözüm Yolları Soğan Doğrarken Gözlerimiz Neden Yaşarır? İşte Bilimsel Nedeni ve Çözüm Yolları
Pompa Fiyatlarında Geri Sayım: Motorine ve Benzine Dev İndirim Yolda Pompa Fiyatlarında Geri Sayım: Motorine ve Benzine Dev İndirim Yolda
Emekliye Temmuz Zammı İçin Son Viraj: İşte Ankara Kulislerinde Konuşulanlar Emekliye Temmuz Zammı İçin Son Viraj: İşte Ankara Kulislerinde Konuşulanlar
1 Ay Boyunca Aç Karna Limonlu Su İçince Vücutta Neler Oluyor? Etkisine İnanamayacaksınız 1 Ay Boyunca Aç Karna Limonlu Su İçince Vücutta Neler Oluyor? Etkisine İnanamayacaksınız
ÇOK OKUNANLAR
5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor 5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Uyardı: Kademeli Emeklilikte Geri Sayım Başladı SGK Başuzmanı İsa Karakaş Uyardı: Kademeli Emeklilikte Geri Sayım Başladı
Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
Koç Holding 20 Milyon Doları Gözden Çıkardı Koç Holding 20 Milyon Doları Gözden Çıkardı
'Tek Tek' Hasat Ediliyor, Günlük 1200 Lira Bırakıyor! Bir Dalı Bile Altın Değerinde 'Tek Tek' Hasat Ediliyor, Günlük 1200 Lira Bırakıyor! Bir Dalı Bile Altın Değerinde