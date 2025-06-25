Bakanlık Duyurdu! İkinci El Araç Ticaretine 72 Milyon TL Ceza

Yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Ticaret Bakanlığınca uygulanan idari para cezası tutarı 102 milyon TL’ye ulaştı.

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Bakanlık Duyurdu! İkinci El Araç Ticaretine 72 Milyon TL Ceza
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Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yetki belgesi olmadan katılan kişi ve işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bugüne kadar uygulanan idari para cezalarının toplamı 102 milyon TL’ye ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ikinci el araç ticaretinin ekonomide artan önemi nedeniyle kayıt dışılığın ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesinin öncelikler arasında yer aldığı belirtildi. Bu amaçla, ülke genelinde denetim faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği vurgulandı.

YETKİ BELGESİ ALMAK ŞART!

İkinci el araç ticaretiyle uğraşan kişi ve kuruluşların, mevzuata göre Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgesi almaları gerekiyor. Hizmet kalitesinin artırılması ve tüketici güvenliğinin sağlanması için bu belge zorunlu tutuluyor.

Şu ana kadar 72 bin 726 işletme, gerekli yetki belgesini alarak kayıt altına alındı. Öte yandan, belge almadan ticarete devam ettiği tespit edilen kişi ve kuruluşlara idari para cezası uygulanıyor.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ile kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, sektörde daha adil ve güvenli bir ortamın tesis edilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz kesintisiz şekilde devam edecektir."

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Kaynak: DHA

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