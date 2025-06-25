Bir İlin Hepsi Birden Başladı! Hasat İçin Gün Sayıyorlar, Paraya Para Demiyorlar: Bu Yıl 200 Ton Bekleniyor
Ağrı'da son yıllarda tarımda çeşitliliği artırmaya yönelik atılan adımlar meyvesini vermeye başladı. Kent genelinde oluşturulan 100 dekarlık çilek bahçeleri, hem çiftçilerin gelirini artırıyor hem de bölge tarımında yeni bir sayfa açıyor.
Kaynak: İHA
Ağrı Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen projeler kapsamında çilek üretimi teşvik edildi. 2021-2023 yılları arasında uygulamaya alınan çalışmalarla birlikte Ağrı’da çilek üretimi yaygınlaştırıldı.
GELİR ARTTI, ÜRETİM ÇEŞİTLENDİ
Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, yürütülen projelerin detaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hüseyinoğlu, "Çilek bu anlamda hem iklime uygunluğu hem de ekonomik getirisi nedeniyle güzel bir ürün oldu. Üreticilerimiz de bu ürüne olumlu yaklaştı" dedi.
Çilek üretiminin yalnızca bahçe kurulumlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Hüseyinoğlu, işleme ve paketleme aşamalarında da devlet desteği sağlandığını ifade etti. “Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında, çilek işleme tesislerine yüzde 50 hibe veriliyor. Üreticilerimizi bu desteklerden faydalanmaları için düzenli olarak bilgilendiriyoruz” dedi.
200 TON ÇİLEK HASADI BEKLENİYOR
Ağrı’da çilek üretiminden bu yıl yaklaşık 150 ila 200 ton arasında verim bekleniyor. Aşırı sıcaklıklar ve azalan yağışlar nedeniyle verimde bir miktar düşüş yaşansa da, ürün kalitesinden ödün verilmediğini belirten Hüseyinoğlu, “Gece ve gündüz sıcaklık farkının yüksek olması çileğin şeker oranını artırıyor. Bu da meyvenin lezzetini ve raf kalitesini üst seviyeye taşıyor” ifadelerini kullandı.
AĞRI'DA MEYVE POTANSİYELİ YÜKSEK
İl Müdürü Hüseyinoğlu, sadece çilek değil, elma, kiraz, vişne ve armut gibi meyveler için de yatırım teşviklerinin sürdüğünü söyledi. “İlimizin iklim şartları nedeniyle meyvelerimiz pazarda ürünün azaldığı dönemde olgunlaşıyor, bu da üreticilerimize ticari anlamda önemli bir avantaj sağlıyor” dedi.