Bir İlin Hepsi Birden Başladı! Hasat İçin Gün Sayıyorlar, Paraya Para Demiyorlar: Bu Yıl 200 Ton Bekleniyor

GELİR ARTTI, ÜRETİM ÇEŞİTLENDİ

Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, yürütülen projelerin detaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hüseyinoğlu, "Çilek bu anlamda hem iklime uygunluğu hem de ekonomik getirisi nedeniyle güzel bir ürün oldu. Üreticilerimiz de bu ürüne olumlu yaklaştı" dedi.