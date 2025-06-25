Koç Holding 20 Milyon Doları Gözden Çıkardı

Koç Grubu’nun iştiraki Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. tarafından yürütülen projede, otelin yeniden yapımı ve konferans merkezinin yenilenmesine ilişkin süreç, 2021 yılında başlatılan 50 milyon dolarlık yatırımla başlamıştı. Ancak, süreç içinde inşaatın 7 ay durması, ekonomik koşullar ve yapılan proje iyileştirmeleri nedeniyle bütçe 100 milyon dolara kadar çıktı.