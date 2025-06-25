Koç Holding 20 Milyon Doları Gözden Çıkardı
Antalya’nın ilk 5 yıldızlı oteli olan ve 1975 yılında kapılarını açan Divan Talya, Koç Holding’in yıllardır süren yenileme sürecinde ek bütçe gereksinimiyle yeniden gündeme geldi. 2013 yılında kapatılan ve 8 yıl süren yargı sürecinin ardından yenileme çalışmalarına başlanan otel için ayrılan bütçe Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan son bildirimle güncellendi. Koç Holding, projeye ayrılan 80 milyon dolarlık yatırım planını 100 milyon dolara yükselttiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Koç Grubu’nun iştiraki Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. tarafından yürütülen projede, otelin yeniden yapımı ve konferans merkezinin yenilenmesine ilişkin süreç, 2021 yılında başlatılan 50 milyon dolarlık yatırımla başlamıştı. Ancak, süreç içinde inşaatın 7 ay durması, ekonomik koşullar ve yapılan proje iyileştirmeleri nedeniyle bütçe 100 milyon dolara kadar çıktı.
FİNANSMANIN 40 MİLYON DOLARI KOÇ HOLDİNG’TEN
KAP’a yapılan açıklamada, revize edilen yatırım planı doğrultusunda ihtiyaç duyulan 50 milyon dolarlık ek finansmanın 40 milyon dolarlık kısmının Koç Holding tarafından tahsisli sermaye artırımı yöntemiyle karşılanmasının değerlendirildiği bildirildi. Kalan kısmın ise borçlanma başta olmak üzere farklı yöntemlerle finanse edilmesi planlanıyor.
HEDEF: 2026 İKİNCİ ÇEYREĞİNDE FAALİYETTE OLMAK
Altınyunus Turistik Tesisler, Divan Talya’nın yeni yatırım planı kapsamında, otelin turizm sezonunun yoğun olduğu 2026 yılının ikinci çeyreğinde yeniden hizmete açılmasının hedeflendiğini açıkladı.
VEHBİ KOÇ’UN SON GÜNLERİNİ GEÇİRDİĞİ OTEL
Divan Talya Oteli, yalnızca Antalya’nın turizm tarihi açısından değil, Koç ailesi için de sembolik bir öneme sahip. Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç, 1996 yılında hayatını kaybettiğinde son günlerini bu otelde geçirmişti. Otelin prestiji ve tarihi konumu nedeniyle proje, grup için stratejik değer taşıyor.