Konkordato Sürecinde Olan Atasoy Kitchenware Hakkında Yeni Gelişme! 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı Verildi

Mutfak ürünleri alanında üretim yapan Atasoy Kitchenware’ın sahibi olduğu Atasoy Basınçlı Döküm Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için konkordato süreci resmen başladı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan karara göre, şirket lehine 1 yıl süreyle kesin mühlet verildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Konkordato Sürecinde Olan Atasoy Kitchenware Hakkında Yeni Gelişme! 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı Verildi
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Mahkeme, daha önce geçici mühlet kararıyla görevlendirilen komiserin yetkilerini sürdürmesine hükmederken, geçici dönemde uygulanan yasal kısıtlamaların ve koruma tedbirlerinin de aynen devam etmesine karar verdi.

ATASOY KITCHENWARE SEKTÖRDE GÜVENLE ANILIYORDU

Atasoy Kitchenware, hem ev tipi hem de profesyonel mutfaklara yönelik ürettiği basınçlı döküm tencere ve tava çeşitleriyle tanınıyordu. Firma, özgün tasarımları, estetik çizgileri ve uzun ömürlü ürünleriyle sektörde önemli bir yer edinmişti. Geniş ürün yelpazesi içinde klasik beyaz döküm tavalardan, kek kalıplarına, pankek tavalarından sahan çeşitlerine kadar birçok mutfak ekipmanı bulunuyordu.

Konkordato Sürecinde Olan Atasoy Kitchenware Hakkında Yeni Gelişme! 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı Verildi - Resim : 1

KESİN MÜHLET KARARIYLA BORÇLARA YENİDEN YAPILANMA FIRSATI

Alınan 1 yıllık kesin mühlet kararıyla birlikte şirket, borçlarını yeniden yapılandırma ve faaliyetlerini sürdürülebilir hale getirme imkânı elde etmiş oldu. Mahkeme kararı doğrultusunda, şirketin alacaklıları bu süre zarfında icra takipleri başlatamayacak, şirketin varlıklarına haciz konulamayacak.

Konkordato süreci içinde, şirketin mali yapısını düzeltmeye yönelik yeni planların hazırlanması ve bu planların uygulanabilirliğinin denetlenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda görevine devam eden konkordato komiseri, mahkemeye düzenli olarak rapor sunacak.

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