CHP’li Fethi Gürer’den Zirai Don Çıkışı: 'Ödemeler Ne Zaman?'

64 ili vuran ‘zirai don’ felaketi sonrasında çok sayıda çiftçi, ürünlerinin hasadını gerçekleştirememiş ve ekonomik orak zor duruma girmişti. Borçları katlanan çiftçiler için daha önce iktidara seslenen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Zirai don ödemeleri ne zaman? 72 gün geçti hala destek yok” diyerek tepki gösterdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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CHP’li Fethi Gürer’den Zirai Don Çıkışı: 'Ödemeler Ne Zaman?'
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10-15 Nisan tarihlerinde meydana gelen zirai don felaketi sonrası çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti çok kez gündeme taşıyan, çiftçinin zararını yerinde gözlemleyerek destek çağrısı yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu kez de destek ödemeleri için seslendi. Gürer, “O günden bugüne 72 gün geçti, çiftçiler hâlâ destek bekliyor. Sözler verildi ama yerine getirilen bir şey yok!” dedi.

CHP’li Fethi Gürer’den Zirai Don Çıkışı: 'Ödemeler Ne Zaman?' - Resim : 1

'ÇİFTÇİLER DESTEK BEKLİYOR'

Zirai don felaketine ilişkin konuşan Gürer, şunları söyledi:

10-15 Nisan aralığında baharın karanlığa döndüğü gecelerde, aşırı hava değişimiyle oluşan zirai don felaketi binlerce çiftçiyi mağdur etti. 65 ili kapsayan bu felaket sonrası bahçelerde ve tarlalarda ciddi ürün kayıpları yaşandı. İktidar tarafından çiftçilere destek sözü verildi. Ancak o gün bugündür çiftçiler hâlâ destek bekliyor.

CHP’li Fethi Gürer’den Zirai Don Çıkışı: 'Ödemeler Ne Zaman?' - Resim : 2

'MAĞDURİYETİ DAHA DA ARTTI'

TARSİM’e sigorta yaptıranlara kısmi destek verilse de bazı bölgelerde hasar tespitleri bile yapılmadı. Yapılan yerlerde ise sadece ÇKS’li çiftçilerin tespitleri alındı. Bahçelerde ve tarlalarda ortaya çıkan afetin tüm boyutları ise tespit kapsamına alınmadı. Bu durum, çiftçinin mağduriyetini daha da artırdı.

'KAYISIDA YÜZDE 65’LİK KAYIP'

Bahçe bitkilerinde şeftalide %32, kirazda %55, kayısıda %65, Antep fıstığında %54, zeytinde %40, elmada %40, üzümde %18, cevizde %27 ve limonda %20 oranında ürün kaybı bekleniyor. Bu rakamlar korkutucu boyutta. Diğer ürünlerde de benzer sorunlar devam ediyor.

'MECLİS’TE ELE ALINMALI'

Şu anda çiftçilerin bankalara olan borcu 1 trilyon 8 milyar liraya ulaşmış durumda. Çiftçiler borçlarını ödemekte zorlanıyor. Afetten etkilenen çiftçilerin borçları ötelenmeli, en az 3 yıl faizsiz şekilde ertelenmeli. Bunun için verdiğimiz kanun teklifi bir an önce Meclis’te ele alınmalı.

'HERKES MAĞDUR'

Bahçelerde ürün olmayınca çiftçi, gübre ve ilaç almıyor. Bu durum gübre ve ilaç satan esnafları da etkiliyor. Tarım işçileri ise çalışacak alan bulamıyor. İhracatçılar bağlantı yapmış ama ürün yok. Herkes mağdur, herkes çaresiz. Bahçede ürün olmayınca, ihracat nasıl yapılacak?

CHP’li Fethi Gürer’den Zirai Don Çıkışı: 'Ödemeler Ne Zaman?' - Resim : 3

'HÜKÜMET SESSİZ KALDI'

Geçen 72 gün boyunca çiftçinin mağduriyeti giderilmedi. Psikolojik sorunlar arttı, göçler başladı, tarım işçileri işsiz kaldı. Hükümet bu süreçte sessiz kaldı. Afetten sonra yapılan açıklamalarda TARSİM'de sigortası olsun ya da olmasın, çekeli çiftçilerin borçlarının ödeneceği söylendi. Ama çiftçinin hâlâ cebine bir kuruş girmedi. Bu durum kabul edilemez!”

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Zirai don Çiftçi
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