Dolar 52 Yıldır Böylesini Görmedi!

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ABD doları, ülkenin başlıca ticaret ortaklarının para birimlerinden oluşan bir sepetle karşılaştırıldığında son altı ayda yüzde 10’dan fazla değer kaybı yaşadı. Bu düşüş, doların yılın başında bu yana en yüksek kayıplarından biri olarak dikkat çekerken, son benzer durum 1973 yılına kadar uzanıyor. Financial Times ve New York Times’ın analizlerine göre, bu dramatik değer kaybının ardında ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif gümrük vergisi hamleleri ve daha izolasyonist bir dış politika yaklaşımı yatıyor.

YÜKSELİŞTEN DÜŞÜŞE HIZLI BİR GEÇİŞ

Yılın başında, Trump’ın yeniden seçilmesiyle birlikte dolar yükselişe geçmiş ve ABD para birimine olan talep artmıştı. Ancak bu iyimserlik uzun sürmedi. Ocak ortasında zirveye ulaşan dolar endeksi, ardından düşüşe geçti. İş dünyasına yönelik umutlar, inatçı enflasyon ve halihazırda yüksek faiz oranlarının ekonomi ile borsadaki şirketler üzerindeki olumsuz etkileri konusunda endişeleri beraberinde getirdi. Ardından Trump’ın yatırımcıların ve analistlerin beklediğinden çok daha yüksek gümrük vergisi açıklamaları, hisse senetlerinden tahvillere ve dolara kadar tüm piyasalarda paniğe yol açtı.

UZMAN YORUMLARI VE PİYASA TEPKİLERİ

ING stratejisti Francesco Pesole, Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Dolar, Trump 2.0’ın dengesiz politikalarının günah keçisi haline geldi” diyerek durumu özetledi. Pesole, yıl başında yaygın olan “Trump’ın ticaret savaşının ABD dışındaki ekonomilere daha fazla zarar vereceği ve doların rakiplerine karşı güçleneceği” tahminlerinin boşa çıktığını belirtti. Bunun yerine, Wall Street bankalarının bu yıl dolarla aynı seviyede öngördüğü euro, yatırımcıların ABD ekonomisindeki büyüme risklerine odaklanmasıyla yüzde 13 değer kazanarak 1,17 doların üzerine çıktı. Aynı dönemde, Alman tahvilleri gibi güvenli liman varlıklara olan talep de artış gösterdi.

EKONOMİK VE KÜRESEL ETKİLER

Doların değer kaybı, ABD’nin küresel ticaretteki pozisyonunu sorgulatırken, euro ve diğer para birimlerinin yükselişi Avrupa ekonomilerine olan güveni yansıtıyor. Ancak bu durum, ABD’nin ihracatını artırabilecek olsa da, ithalat maliyetlerini yükseltebilir ve enflasyonist baskıları derinleştirebilir. Piyasalar, Trump yönetiminin politik hamlelerini ve Federal Rezerv’in faiz kararlarını yakından izlemeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi