Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak
ABD’li dev banka Citi, altın fiyatlarının 2026’nın ikinci yarısında 800 dolar birden düşebileceğini öngördü. Banka, kısa vadede yatay seyir, uzun vadede ise sert gerileme bekliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Citi, altın piyasasına dair dikkat çeken öngörülerde bulundu. Banka, küresel ekonomideki toparlanma sinyalleri ve jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte altın fiyatlarının yaz aylarında sakin bir seyir izlemesini bekliyor. Ancak asıl dikkat çeken tahmin, 2026'nın ikinci yarısı için geldi. Citi, altının ons fiyatında 800 dolara varan bir düşüş olabileceğini öngörüyor.
ZİRVE GERİDE KALMIŞ OLABİLİR
Banka tarafından yayımlanan piyasa değerlendirmesinde, altın fiyatlarının bu yılın üçüncü çeyreğinde 3.100 ila 3.500 dolar arasında dalgalanmasının beklendiği belirtildi. Özellikle Nisan ayı sonunda ulaşılan 3.500 dolarlık seviye, Citi’ye göre bu fiyat döngüsünün zirvesi olabilir.
KISA VADEDE SINIRLI GERİLEME
Haziran ortasında yayımlanan güncellenmiş analizde Citi, kısa vadeli (0-3 ay) ons altın fiyat hedefini 3.500 dolardan 3.300 dolara çekti. Bu revizyonun ardından altın fiyatlarında yaklaşık 100 dolarlık bir düşüş yaşanırken, fiyatlar şu anda bu hedefin biraz altında işlem görüyor.
2026 İÇİN SERT DÜŞÜŞ UYARISI
Citi’nin raporunda en dikkat çeken bölüm ise 2026 yılına dair beklentiler oldu. Banka, yılın ikinci yarısında altın fiyatlarının 2.500 ila 2.700 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini açıkladı. Bu tahmin, mevcut seviyelere göre yaklaşık 800 dolarlık bir düşüş anlamına geliyor. Rapora göre, bu zayıflamanın temelinde yatırımcı talebindeki düşüş ve piyasa dinamiklerinde yaşanacak değişimler yer alıyor.
ÜRETİCİLERE RİSK UYARISI
Citi ayrıca altın üreticilerine de seslenerek, mevcut yüksek fiyat seviyelerinde pozisyonlarını sigortalayarak risklerini minimize etmeleri gerektiğini vurguladı. Banka, piyasanın ilerleyen dönemlerde daha da zayıflayabileceği uyarısında bulunarak, koruma önlemlerinin şimdiden alınmasının önemine dikkat çekti.