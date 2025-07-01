Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak

KISA VADEDE SINIRLI GERİLEME

Haziran ortasında yayımlanan güncellenmiş analizde Citi, kısa vadeli (0-3 ay) ons altın fiyat hedefini 3.500 dolardan 3.300 dolara çekti. Bu revizyonun ardından altın fiyatlarında yaklaşık 100 dolarlık bir düşüş yaşanırken, fiyatlar şu anda bu hedefin biraz altında işlem görüyor.

2026 İÇİN SERT DÜŞÜŞ UYARISI

Citi’nin raporunda en dikkat çeken bölüm ise 2026 yılına dair beklentiler oldu. Banka, yılın ikinci yarısında altın fiyatlarının 2.500 ila 2.700 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini açıkladı. Bu tahmin, mevcut seviyelere göre yaklaşık 800 dolarlık bir düşüş anlamına geliyor. Rapora göre, bu zayıflamanın temelinde yatırımcı talebindeki düşüş ve piyasa dinamiklerinde yaşanacak değişimler yer alıyor.