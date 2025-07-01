Beyaz İnci Hasadı Tezgahta: Fiyatı Boy Boy Değişiyor, Tadan Vazgeçemiyor

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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde üretimi yapılan ve Avrupa Birliği coğrafi işaretli ürünler arasında yer alan meşhur Taşköprü sarımsağı, yeni hasat sezonuyla birlikte pazara indi. “Beyaz altın” olarak bilinen sarımsak için ilçede ilk pazar kuruldu.

Sezonun açılışı Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İl Genel Meclis Üyesi Bayram Özsoy, Belediye Meclis Üyesi Şahin Akdağ ve üreticilerin katılımıyla gerçekleşti. Kurban kesimiyle başlayan pazar, dualar eşliğinde açılarak verimli bir sezon temennisiyle faaliyetlerine başladı.

YURT DIŞINDAN DA YOĞUN TALEP VAR

Taşköprü sarımsağının yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da büyük ilgi gördüğünü belirten Başkan Arslan, “Beyaz inci ilçemizin tarımsal zenginliğinin simgesidir. Üreticimizin alın terinin karşılığını alacağı bol kazançlı bir sezon diliyorum. Belediye olarak her zaman çiftçimizin yanındayız” dedi.

SARIMSAK FİYATLARI BELLİ OLDU

Yeni sezonla birlikte fiyatlar da netleşti. Taşköprü Sarımsak Pazarı’nda:

Küçük boy sarımsak: 90 TL

Orta boy sarımsak: 140 – 160 TL

Büyük boy sarımsak: 160 – 200 TL

Duble boy sarımsak: 200 – 230 TL olarak alıcı buluyor.

Kaynak: AA