Samsun'da Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı, Yol Trafiğe Kapandı

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Samsun'un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay yerinde panik ve yoğunluk yaşandı.

A.Ş. (47) yönetimindeki otomobil, M.D.A. (32) idaresindeki otomobile çarptı. Ardından aynı yönde seyir halinde olan M.K.'nin (50) kullandığı kamyonet de kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.D.A. isimli kadın sürücü ve kamyonette yolcu olarak bulunan A.K. (15) yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bir kısmında trafik kısa süreliğine aksadı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA