Türkiye'den Almanya'ya Gönderilen Siyah Zeytinde Bakteri Riski

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Türkiye, 2024 yılında Avrupa Birliği'nin gıda güvenliği kontrol sistemi olan Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden en çok bildirim alan ülkelerden biri oldu. Bildirimler 2025 yılında da peş peşe geldi.

Almanya tarafından yapılan bildirimde, Türkiye'den gönderilen sarımsaklı zeytinde "listeria monocytogenes" bakterisinin tespit edildiği belirtildi.

ZARARLARI NELER?

"Listeria monocytogenes", insanlarda "listerioz" adı verilen enfeksiyona yol açan bir bakteri ve sağlık açısından ciddi riskler taşır.

İşte insan sağlığına zararlı etkileri:

Bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ciddi enfeksiyon: Özellikle yaşlılar, hamileler, yeni doğanlar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde (kanser hastaları, organ nakli alıcıları, diyabetliler gibi) ciddi hastalıklara neden olabilir.

Hamilelerde düşük riski: Hamile kadınlarda enfeksiyon plasentayı geçerek düşük, erken doğum veya yenidoğanda ağır enfeksiyonlara (menenjit, sepsis) yol açabilir.

Menenjit ve sepsis: Sağlıklı bireylerde nadir görülse de Listeria sinir sistemi enfeksiyonlarına (menenjit, beyin absesi) ve kan dolaşımı enfeksiyonlarına (sepsis) neden olabilir.

Grip benzeri belirtiler: Hafif vakalarda ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı ve ishal gibi belirtilerle kendini gösterebilir.