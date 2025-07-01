Türkiye'den Almanya'ya Gönderilen Siyah Zeytinde Bakteri Riski

Avrupa Birliği'nin gıda güvenliği kontrol sistemi olan Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi'nde Türkiye'den gönderilen bir ürün için daha uyarı yayımlandı. Türkiye'den Almanya'ya gönderilen sarımsaklı siyah zeytinde bakteri tespit edildiği ortaya çıktı.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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Türkiye'den Almanya'ya Gönderilen Siyah Zeytinde Bakteri Riski
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Türkiye, 2024 yılında Avrupa Birliği'nin gıda güvenliği kontrol sistemi olan Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden en çok bildirim alan ülkelerden biri oldu. Bildirimler 2025 yılında da peş peşe geldi.

Türkiye'den Almanya'ya Gönderilen Siyah Zeytinde Bakteri Riski - Resim : 1

Almanya tarafından yapılan bildirimde, Türkiye'den gönderilen sarımsaklı zeytinde "listeria monocytogenes" bakterisinin tespit edildiği belirtildi.

Türkiye'den Almanya'ya Gönderilen Siyah Zeytinde Bakteri Riski - Resim : 2

ZARARLARI NELER?

"Listeria monocytogenes", insanlarda "listerioz" adı verilen enfeksiyona yol açan bir bakteri ve sağlık açısından ciddi riskler taşır.

İşte insan sağlığına zararlı etkileri:

Bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ciddi enfeksiyon: Özellikle yaşlılar, hamileler, yeni doğanlar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde (kanser hastaları, organ nakli alıcıları, diyabetliler gibi) ciddi hastalıklara neden olabilir.

Hamilelerde düşük riski: Hamile kadınlarda enfeksiyon plasentayı geçerek düşük, erken doğum veya yenidoğanda ağır enfeksiyonlara (menenjit, sepsis) yol açabilir.

Menenjit ve sepsis: Sağlıklı bireylerde nadir görülse de Listeria sinir sistemi enfeksiyonlarına (menenjit, beyin absesi) ve kan dolaşımı enfeksiyonlarına (sepsis) neden olabilir.

Grip benzeri belirtiler: Hafif vakalarda ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı ve ishal gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

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