Şifa Diye İçilen Kurutulmuş Adaçayında Büyük Tehlike! Kimse Bilmiyordu, Sevkiyatta Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yayınlanan yeni bildiride Belçika’ya gönderilmek üzer yola çıkan kurutulmuş ada çaylarında karaciğere zarar veren pirolizidin alkaloidleri tespit edildi.

Türkiye'den Belçika’ya gönderilen kurutulmuş çaylarda pirolizidin alkaloidlerinin tespit edilmesi sonrasında sağlık için oluşan tehlikeye dikkat çekildi.

PİROLİZİDİN ALKALOİDLERİ NEDİR?

Pirolizidin alkaloidleri (PA), doğal olarak bitkiler tarafından otçullara karşı bir savunma mekanizması olarak üretilen ve temel olarak pirolizidinin kimyasal yapısında olan alkaloidlerdir. 6.000'den fazla bitkide 660'tan fazla PA ve PA N-oksit tanımlanmıştır ve bunların yaklaşık yarısı hepatotoksisite sergilemektedir.

KANSERİ TETİKLİYOR

Dünyadaki çiçekli bitkilerin % 3'ünün pirolizidin alkaloidleri içerdiği tahmin edilmektedir. Tahıllar, süt, sakatat ve yumurta pirolizidin alkaloidleri içermektedir. Doymamış pirolizidin alkaloidleri hepatotoksiktir, yani karaciğere zarar verir.

PA'lar ayrıca hepatik veno-tıkayıcı hastalığa ve karaciğer kanserine neden olur.

Endişe verici olan, PA içeren şifalı bitkilerin, özellikle Batı'da hodan yaprağı, karakafes ve öksürük otu ve bazı Çin şifalı otlarının kullanımıyla ilişkili sağlık riskidir.