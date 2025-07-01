Malatya'da Zehir Tacirlerine Darbe: 9 Gözaltı
Malatya polisi, kent genelinde düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında zehir tacirlerine göz açtırmadı. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 kişi yakalandı.
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Malatya'da polis ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, farklı semtlerde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 795 gram kannabinoid, 264 gram metamfetamin, 314 sentetik ecza hap, 20 gram esrar, 21 kök kenevir, bir hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yetkililer operasyonların kararlılıkla devam edeceğini ve uyuşturucuya geçit verilmeyeceğini vurguladı.
Kaynak: DHA
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