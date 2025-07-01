Mersin'de Cep Telefonu Operasyonu: 12 Gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, gümrük kaçağı cep telefonu ve elektronik cihaz satan 12 şüpheli yakalandı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan kaçak ürünler ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Son Güncelleme:
Mersin'de Cep Telefonu Operasyonu: 12 Gözaltı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin'in Tarsus ilçesinde ekipler başarılı bir operasyona imza attı. Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nin uzun süredir takibinde olan şüphelilerin, kargo firmaları aracılığıyla getirdikleri gümrük kaçağı cep telefonlarını depolarda saklayıp sattıkları ortaya çıktı.

21 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lirayı bulan ruhsatsız tabanca, mühimmat, 14 kaçak cep telefonu, yüzlerce şarj adaptörü ve kulaklık gibi çok sayıda elektronik ürün ele geçirildi.

Mersin'de Cep Telefonu Operasyonu: 12 Gözaltı - Resim : 1

Gözaltına alınan zanlıların 5'i savcılıkta serbest kalırken, mahkemeye sevk edilen 7 kişiden 2'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Trafikte Uyuşturucu OperasyonuTrafikte Uyuşturucu OperasyonuGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Operasyon Telefon
Son Güncelleme:
Resmen Duyuruldu! Fenerbahçe İmzayı Attırdı Resmen Duyuruldu! Fenerbahçe İmzayı Attırdı
Kanser Hastalarını İlgilendiriyor! Sağlık Bakanlığı'ndan Yeni Adım Kanser Hastalarını İlgilendiriyor! Bakanlıktan Yeni Adım
İşte Kahveye En İyi Alternatifler Listesi İşte Kahveye En İyi Alternatifler Listesi
Kabotaj Bayramı İstanbul'da Kutlandı Kabotaj Bayramı İstanbul'da Kutlandı
ÇOK OKUNANLAR
Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak
Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu! Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu!
Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor
Türkiye'nin 68 Yıllık Mobilya Devi Satılıyor: 700'e Yakın Şubesi Bulunuyordu Türkiye'nin 68 Yıllık Mobilya Devi Satılıyor: 700'e Yakın Şubesi Bulunuyordu
Ehliyet Sahipleri Dikkat! Bu Tarihi Kaçıran Dizlerini Dövecek: 15 TL'lik Ücret 7 Bin 438 TL'ye Fırlayacak Ehliyet Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış: 15 TL'lik Ücret 7 Bin 438 TL'ye Fırlayacak