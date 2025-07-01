Mersin'de Cep Telefonu Operasyonu: 12 Gözaltı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde ekipler başarılı bir operasyona imza attı. Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nin uzun süredir takibinde olan şüphelilerin, kargo firmaları aracılığıyla getirdikleri gümrük kaçağı cep telefonlarını depolarda saklayıp sattıkları ortaya çıktı.

21 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lirayı bulan ruhsatsız tabanca, mühimmat, 14 kaçak cep telefonu, yüzlerce şarj adaptörü ve kulaklık gibi çok sayıda elektronik ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların 5'i savcılıkta serbest kalırken, mahkemeye sevk edilen 7 kişiden 2'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Kaynak: DHA