Kanser Hastalarını İlgilendiriyor! Sağlık Bakanlığı'ndan Yeni Adım

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Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan ortak düzenleme ile Türkiye’de kanser ve kistik fibrozis tedavisinde büyük bir adım atıldı. Açıklamaya göre, akciğer kanseri, meme kanseri, cilt kanseri gibi 25 farklı kanser türünün tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacı geri ödeme listesine eklendi. Ayrıca, genetik bir hastalık olan kistik fibrozis tedavisinde kullanılan bir ilaç da ilk kez bu kapsamda yer aldı.

İMMÜNOTERAPİ VE KAPSAM GENİŞLETMESİ

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, immünoterapinin kanser tedavisinde yeni nesil yaklaşımlardan biri olduğu belirtildi. Halk arasında “akıllı kemoterapi” olarak bilinen bu ilaçlar, hastanın kendi bağışıklık sistemini kullanarak kanserle savaşmayı hedefliyor. Daha önce sadece 2 kanser ilacının belirli endikasyonlarda geri ödemesi bulunuyordu. Bilimsel veriler ışığında, hem ilaç sayısının artırılması hem de kapsamın genişletilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, 3 yeni immünoterapi ilacı ilk kez geri ödeme listesine alınırken, 2 ilacın ödeme kapsamı genişletildi.

25 KANSER TÜRÜNDE KULLANIM

Yeni düzenleme ile geri ödemeye alınan ilaçlar, klasik hodgkin lenfoma, melanom, malign melanom, kolorektal kanser, küçük hücreli akciğer kanseri, mide kanseri, renal hücreli karsinom ve meme kanseri gibi 25 farklı kanser türünün tedavisinde kullanılabilecek. Bu ilaçlar, SGK ile anlaşması bulunan 2. ve 3. basamak özel ve kamu hastanelerinde hastalara uygulanacak. Düzenlemeden yaklaşık 48 bin kanser hastasının yararlanabileceği tahmin ediliyor.

KİSTİK FİBROZİS TEDAVİSİNE DESTEK

Geri ödeme listesine eklenen bir diğer önemli ilaç, genetik bir hastalık olan kistik fibrozisi hedef alıyor. Akciğer, pankreas, bağırsak ve ter bezlerini etkileyen bu hastalık, solunum ve sindirim sistemlerini de kapsayan çoklu organ sorunlarına yol açıyor. İlk kez geri ödeme kapsamına alınan ilacın, hastalığın seyrinde olumlu etkiler yaratması bekleniyor. Yaklaşık 1000 kistik fibrozis hastasının bu ilaçtan faydalanabileceği belirtiliyor.

Son düzenleme ile birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilaçlarının sayısı 784’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı, bu adımın hastaların tedavi erişimini kolaylaştıracağını ve ekonomik yüklerini hafifleteceğini vurguladı.

Kaynak: DHA