Korku Dolu Anlar: Takla Atan Otomobilden 2 Kişi Yaralı Kurtarıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Batman'ın Kozluk ilçesi girişinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Olay yerinde büyük panik yaşandı.

Plakası 34 MVD 155 olan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarına yuvarlandı. Taklalar atarak durabilen araç hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan yaralı olarak çıkarılan iki kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın nedeni olarak aşırı hız ve direksiyon hakimiyetinin kaybı üzerinde duruluyor. Olay, trafikte dikkat ve tedbirin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA