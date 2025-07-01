Antalya’da Zincirleme Facia! İş Yerine Çarparak Durabildi, 21 Kişi Hastanelik Oldu

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Antalya'nın Aksu ilçesinde Aksu Güzelyurt Mahallesi Serik Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Emre I.'nın kullandığı bir tur firmasına ait midibüs, Turgut D. idaresindeki otel servis otobüsü ve Süleyman K. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

'21 KİŞİ YARALANDI'

Yol kenarındaki bir iş yerine çarparak durabilen otobüste sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılırdı. Kazada yaralanan 21 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

'GELEN MALA GELSİN, CANA DEĞİL'

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün çarptığı işyerinin işletmecisi Süleyman Özbay, şunları söyledi: Sabah erken saatlerde elemanlarımız sesle uyanmışlar. Otobüs 2-3 araçla çarpışıp işyerine gelmiş. 20'ye yakın yaralı vardı. Bu şoförlerin çok çalıştırılmaması gerekiyor. Allah'tan can kaybı olmadı. Gelen mala gelsin, cana değil.

Kaynak: İHA