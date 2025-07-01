Leman'ın Web Sitesi ve X Hesabına Erişim Engeli

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Hz. Muhammed’i bir karikatürde tasvir ettiği iddiasıyla hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan mizah dergisi Leman ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Leman dergisinin internet sitesi ve X hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi.

Söz konusu erişim engelinin İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 1 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/6609 sayılı kararıyla verildi.

Kararın gerekçesi olarak ise ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gösterildi.

Söz konusu karikatür nedeniyle cihatçı İBDA-C örgütüne yakınlığıyla bilinen Büyük Doğu Akıncıları Derneği, Leman dergisinin önünde toplanma çağrısı yapmış ve grup tekbirlerle, derginin Beyoğlu'nda bulunan ofisine yürümüştü.

KARİKATÜRİST GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tepki çeken çizimi yapan karikatüristin gözaltına alındığını duyurmuştu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi