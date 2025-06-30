Leman'a Soruşturma, 6 Kişiye Gözaltı Kararı! Tekbirlerle Dergi Binasına Yürüdüler

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Mizah dergisi 'Leman' hakkında, 26 Haziran'da yayımladığı sayısında Hz. Muhammed ile Hz. Musa'nın, Ortadoğu'da bombalanan şehirlerin üzerinde karikatürize edilmesi nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez. Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir. Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır" ifadelerine yer verdi.

4 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin re'sen başlattığı soruşturma kapsamında çizim sahibi, 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

TEKBİRLERLE DERGİ BİNASINA YÜRÜDÜLER

Cihatçı İBDA-C örgütüne yakınlığıyla bilinen Büyük Doğu Akıncıları Derneği, Leman dergisinin önünde toplanma çağrısı yaptı. Çağrının ardından bir grup tekbirlerle, derginin Beyoğlu'nda bulunan ofisine yürüdü. Grup polis tarafından engellenmeye çalışıldı.

KARİKATÜRİST GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tepki çeken çizimi yapan karikatüristin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerine yer verdi.

Görüntüleri Bakan Yerlikaya paylaştı: Leman dergisindeki tepki çeken çizimi yapan karikatürist gözaltına alındıhttps://t.co/KZ7x3NKuJe pic.twitter.com/91bDX0YTiw — Gerçek Gündem (@gercekgundem) June 30, 2025

DERGİ HAKKINDA TOPLATMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, derginin bahse konu sayısının toplatılmasına karar verildi. Ayrıca, dergiye ait sosyal medya hesaplarına erişim engellenmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

LEMAN DERGİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

Leman Dergisi, tartışma yaratan karikatürle ilgili açıklama yaparak, amaçlarının dini değerleri aşağılama olmadığını vurguladı. Dergi, karikatürde İsrail tarafından öldürülen bir Müslümanı konu ederek mazlum Müslüman halkın haklılığını yansıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Derginin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünyada en çok konulan ve nüfus olarak en yüksek sayıda isim Muhammed, Mehmet, Mamadu (hepsi peygamber efendimizin ismini yaşatmak için müslümanlar tarafından konulur) ismidir. Şu anda Muhammed ismi taşıyan 200 milyon kişi var. Burada karikatürün çizeri İsrail tarafından öldürülen bir müslümanı konu ederek mazlum Müslüman halkın haklılığını çizmek istemiş olup dini değerleri aşağılama amacı asla bulunmamaktadır. Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz zira Peygamber efendimizin tasviri yoktur. Karikatürü böyle yorumlamak için çok kötü niyetli olmak lazım. Sizin tanıdığınız kaç Mehmet, Muhammed var. Türk askeri Mehmetçiktir. Peygamber ocağından gelir. Hassasiyeti biliyor ve anlıyoruz. Yanlış anlaşılmalara sebep verenleri provakatif olanları kınıyoruz. Protesto eden kardeşlerimizi bizi doğru biçimde anlamaya davet ediyoruz. 5 adet Filistin Özel Sayısı ve yüzlerce Mavi Marmara dahil kapak yapmış bir dergi olarak vicdanımızı ve inancımızı yanlış ve çarpıtılmış biçimde sorgulama hakkınızın olmadığını ifade ederiz. Yine provokasyonlara maruz kalıp incindiğini düşündüğümüz iyi niyetli okurlarımız için özür dileriz. Ülkemizin hassas günler geçirdiği bu dönemde adalet bakanlığı ve güvenlik sağlamakla yükümlü birimleri çıra peşinde olanlara karşı göreve davet ediyoruz."

Dünyada en çok konulan ve nüfus olarak en yüksek sayıda isim Muhammed, Mehmet, Mamadu ( hepsi peygamber efendimizin ismini yaşatmak için müslümanlar tarafından konulur. ) ismidir. Şu anda Muhammed ismi taşıyan 200 milyon kişi var.Burada karikatürün çizeri İsrail tarafından+ — LeMan (@lemandergisi) June 30, 2025

BAKAN TUNÇ'TAN YENİ AÇIKLAMA: 6 GÖZALTI KARARI VAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu çirkin karikatürle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı. Derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi" dedi.

Karikatürü çizen kişinin yakalandığını söyleyen Bakan Tunç, "Karikatürü çizen kişi hakkında yakalama işlemi yapıldı. Diğerlerinin adres tespitiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Türk Ceza Kanunumuz, halkın dini değerlerini alenen aşağılayan kişi fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde cezalandırılacağını belirtir. Özellikle bunu düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek mümkün değil. İfade özgürlüğünün kapsamını hem Anayasamız belirlemiştir hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. İfade özgürlüğü, başka bir inancın kutsalına saldırı hakkını içermez" ifadelerini kullandı.

GRAFİKER VE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Derginin grafikeri C.O. ve yazı işleri müdürü Z.A da gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Hadsiz derginin grafikeri C.O. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Peygamber Efendimizi (S.A.V.) çizme hadsizliğini yapan derginin Yazı İşleri Müdürü Z.A. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Sevgili Peygamberimize (S.A.V.) yönelik gerçekleştirilen bu alçaklık hukuk önünde hak ettiği cezayı görecektir" ifadelerini kullandı.

Leman dergisinin yazı işleri müdürü ve grafikeri de gözaltına alındıhttps://t.co/KZ7x3NJWTG pic.twitter.com/KkgTY7x3q1 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) June 30, 2025

MÜESSESE MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Derginin Müessese Müdürü A. Y. gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, "Emniyet güçlerimiz tarafından, Peygamber Efendimizi (S.A.V.) çizme hadsizliğini yapan derginin Müessese Müdürü A. Y. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı." paylaşımını yaptı.

Leman dergisinin müessese müdürü gözaltına alındıhttps://t.co/KZ7x3NKuJe pic.twitter.com/ilK9lxpuVg — Gerçek Gündem (@gercekgundem) June 30, 2025

Kaynak: Haber Merkezi