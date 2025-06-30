Hakkari'de Korkutan Deprem
Kandilli Rasathanesi, Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde saat 19.14'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 30, 2025
GELISEN-SEMDINLI (HAKKARI) https://t.co/hcwuI0FU3w
30.06.2025, 19:14:56 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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