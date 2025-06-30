Hakkari'de Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Hakkari'de Korkutan Deprem
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde saat 19.14'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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