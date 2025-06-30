Cumhurbaşkanı'ndan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Kimsenin Gözünün Yaşına Bakmayız, Başlarını Tek Tek Ezeriz'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'YÖNETİM SİSTEMİ TARTIŞMALARINA NOKTAYI KOYDUK'

"Öncelikle bir hususa dikkat çekmek istiyorum; 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla milletimiz tarafından kabul edilen 24 Haziran 2018 seçimleriyle birlikte fiilen hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde geçen hafta 7'nci yılı geride bıraktık. Türkiye'nin iki asra yaklaşan yönetim sistemi tartışmalarına noktayı koyan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini salgından savaşlara depremden sellere kadar son 7 yıldaki birçok imtihanı alnının akıyla vermiştir. Devlette koordinasyonu en üst seviyede tutan mimarisiyle, vesayet odaklarının müdahalesine kapalı yapısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Türkiye'nin karşılaştığı tehdit ve sınamaları suhuletle yönetmesini kolaylaştırıyor. Sistem oturdukça eski alışkanlıklar da değişmeye başladı. Yeni yönetim modeline karşı ilk etapta şahit olduğumuz kimi bilgisizlikten kimi art niyetten kaynaklı direnç önemli ölçüde kırıldı; yerini güvene bıraktı. Allah'ın izniyle bundan sapma veya geriye dönüş olmayacak. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimiz tavrını bir kez daha ortaya koymuştur. Şahsımız ve ittifakımızla birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de sandıkta güven tazelemiştir.

Parti içi kavgalardan başını kaldıramayan muhalefetin gündem saptırma amacıyla sık sık başvurduğu 'eski sistem' tartışmaları, eski Türkiye'nin tozlu raflarında kalmış acı birer hatıradır. Türkiye'yi kelebek ömürlü koalisyonların sembolü olduğu eski, istikrarsız günlerine bir daha kimse geri götüremeyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleştikçe Türkiye Yüzyılının inşası daha da hızlanacak.

'BİZİM TEK BİR GÜNDEMİMİZ VAR'

Çevremizde hangi sıkıntılar yaşanırsa yaşansın, bizim tek bir gündemimiz vardır; o da millete ve memlekete şükran borcumuzu hizmet siyasetimizle layıkıyla ödemektir. Muhalefetin içinde debelendiği sahte tartışmalar, iktidarımızın sorumluluğunu daha da artırmaktadır. Sadece bize oy verenlerin değil, siyasi tercihi farklı vatandaşlarımızın da demokrasiye yönelik inancını koruma gayretindeyiz."

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI: 'KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ'

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok. 86 milyonun birliği, dirliği, huzuru ile demokrasimizin sıhhat ve selameti, bir siyasi partinin koltuk kavgasından çok daha mühimdir. Bölgemizde son dönemde vuku bulan hadiseler, bu sürecin ne kadar isabetli ve stratejik bir adım olduğunu teyit etmiştir. Milli güvenliğimize yönelik mütecaviz bir hamle olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmayız, saldırganların başlarını tek tek ezeriz. Sabrımızı ve sükunetimizi kimse yanlış yorumlamasın. Biz camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz. Gerektiğinde bunu yapacak kudrete ve iradeye de ziyadesiyle sahibiz. "Terörsüz Türkiye çalışmalarının kısa sürede katettiği mesafeden memnunuz. Ülkemiz içinde ve örgüt içerisinde kimi unsurların çabaları dinamitlemeyi amaçlayan sabotaj peşinde olduğu anlaşılıyor. Devletimiz tuzaklara düşmeyecektir.

2026 NATO ZİRVESİ ANKARA'DA DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Ankara'da Temmuz ayında gerçekleştirileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO liderlerini başkentimiz Ankara'da ağırlayacak, çok mühim kararların alınmasına zemin hazırlayacağız" dedi.

'ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ 10 KİŞİ TUTUKLANDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin de şunları söyledi:

"1 Haziran'dan bu yana 1516 orman yangını çıktı, 1507'si kontrol altına alındı. Uçak ve helikopterlerimiz toplam 10 bin 260 sortide 33 bin 200 ton su attı. Sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı, 10'u tutuklanırken, 10 kişi adli tedbir şartıyla serbest bırakıldı. Yangınlara 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA'dan oluşan filomuz, 6 bine yakın arazöz, ilk müdahale araçlarımız, 25 bin orman kahramanımızla müdahale ediyoruz. Önümüzdeki iki ay boyunca tüm vatandaşlarımdan yeşil vatanımızı koruma noktasında azami dikkat bekliyorum."

'5 KANSER İLACINI GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geri ödeme listemize eklemiştik. SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde de enzer adımlar attık. 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi