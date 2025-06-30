Trafik Magandaları Denetimden Kaçamadı! Kural Tanımayan Sürücülere Ceza Yağdı

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Mersin’in Mezitli ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik polis ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi. Merkez Mezitli ilçesinde yolu usulsüzce trafiğe kapatıp drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince tespit edildi.

Ekiplerin çalışmasında trafiği kapatan 3, drift atan bir araç tespit edildi. Araç sahiplerine Trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmekten, trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, drift atmak, ses ve müzik cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde araçta bulundurmak suçlarından idari para cezası uygulandı.

TOPLAM 52 BİN 531 TL CEZA KESİLDİ

Uygulanan ceza miktarının toplam 52 bin 531 TL olduğu öğrenildi. Ayrıca, dirft atan sürücünün ehliyetine ise 2 ay süreli el konuldu.

Kaynak: İHA