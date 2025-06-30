Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a İkinci Biyopsi
Hastaneye kaldırılan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a boynundaki kitle nedeniyle tekrar biyopsi yapılmasına karar verildi. Çalık’ın boynundan 4 parça kitle alındığı öğrenildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Silivri’den İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, nükseden ağrıları nedeniyle 23 Haziran Pazartesi günü ikinci kez İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. tedavi altına alınmıştı.
BOYNUNDAN 4 PARÇA KİTLE ALINDI
Geçen cuma gece acil olarak tomografiye alınan Çalık’ın sonuçlarını değerlendiren 12 kişilik hastane heyeti Çalık'a boynundaki kitle nedeniyle tekrar biyopsi yaptı. Çalık’ın boynundan 4 parça kitle alındı. Çalık 24 Haziran’da da biyopsiye alınmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: