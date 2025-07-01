CHP'li Yağcı'dan Partililere 'Kurultay Davası' Çağrısı

CHP’li Mehmet Necati Yağcı, ülkenin gerçek gündeminin yoksulluk, işsizlik ve hukuksuzlukla mücadele olduğunu belirtti. Kurultay davası hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yağcı, davayı siyasi mühendislik olarak nitelendirdi. Yağcı, partililere birlik ve halka yönelme çağrısı yaptı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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CHP'li Yağcı'dan Partililere 'Kurultay Davası' Çağrısı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Necati Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’nin derinleşen yapısal sorunlarına dikkat çekti. Ülkenin asıl gündeminin ekonomik kriz ve hukuksuzluk olduğunu vurgulayan Yağcı, kamuoyunun suni gündemlerle meşgul edildiğini söyledi.

Türkiye’nin derinleşen yapısal sorunlarına değinen Yağcı “Ülkemizin gerçek gündemi; yoksulluk, geçim sıkıntısı, işsizlik, derinleşen umutsuzluk ve yaygınlaşan hukuksuzlukla mücadele olmalıdır” dedi. Yağcı, toplumun dikkatinin yapay krizlerle dağıtıldığını belirterek, siyaset kurumunun bu tuzağa düşmemesi gerektiğini dile getirdi.

KURULTAY DAVASI YORUMU

CHP içindeki Kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yağcı, 8 Eylül’e ertelenen davaya tepki gösterdi. Davanın yetkisiz bir mahkeme tarafından sürdürüldüğünü belirten Yağcı, bu sürecin parti içi tartışmaları derinleştirme amacı taşıdığını iddia etti. Yağcı, şunları söyledi: “Ortada kesinleşmiş Seçim Kurulu kararları bulunduğu hâlde, görev yönünden yetkisiz bir asliye hukuk mahkemesi tarafından sürdürülmemesi gereken ve 8 Eylül’e ertelenen dava da böyle bir amacın vasıtası olarak görülmelidir. Bu erteleme, adeta ‘O tarihe kadar bu gerçeklerle ilgilenmeyin, birbirinizi biraz daha örseleyin’ diyen bir siyasal mühendislik sürecinin devamıdır.”

PARTİLİLERE ÇAĞRI YAPTI

Partililere birlik çağrısı yapan Yağcı, CHP’nin tarihi misyonunu hatırlatarak şu mesajı verdi: Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül veren, ‘Cumhuriyet Halk Partiliyim’ diyen herkes; bu partinin tarihsel sorumluluğunun, halktan yana verdiği mücadelenin ve Cumhuriyet değerlerini koruma mirasının bilinciyle hareket etmek zorundadır. Şimdi ayrışarak değil birleşerek, içe dönerek değil halka yönelerek yol yürüme zamanıdır.”

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