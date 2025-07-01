Sokakta Oynarken Sırtına Kurşun Saplandı

Batman’da bahçede oyun oynayan 8 yaşındaki Mehmet Zeki Yağmahan, yorgun merminin isabet etmesiyle yaralandı. Kurşun sırtına saplanan küçük çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sokakta Oynarken Sırtına Kurşun Saplandı
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Batman’ın Petrolkent Mahallesi’nde evinin bahçesinde oyun oynayan 8 yaşındaki Mehmet Zeki Yağmahan, yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay, 28 Haziran akşam saatlerinde meydana geldi. Küçük çocuk, sırtında aniden hissettiği acıyla ailesinden yardım istedi.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yağmahan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, çocuğun sırtına nereden geldiği belirlenemeyen bir kurşunun isabet ettiği tespit edildi.

30 Haziran'da ameliyata alınan Yağmahan'ın tedavisi başarıyla tamamlandı. Küçük çocuk, birkaç gün süren tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evinde gazetecilere konuşan Yağmahan, başından geçenleri anlattı. “Bahçede yürüyordum, birden sırtıma kurşun isabet etti. Şu anda zor yürüyorum” diyen çocuk, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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