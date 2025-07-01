Serinlemek İsterken Canından Oldu

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Elazığ’ın Arıcak ilçesinde serinlemek amacıyla çaya giren 27 yaşındaki Serhat Çınar, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Olay, Üçocak beldesinde bulunan Merivansuyu Çayı kenarında meydana geldi. Çınar, eşiyle birlikte piknik yapmak üzere geldiği bölgede suya girdiği sırada akıntıya kapıldı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Çınar için hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Çınar’ı Arıcak Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Ancak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Serhat Çınar kurtarılamadı. Genç adamın vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Serhat Çınar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Kaynak: DHA