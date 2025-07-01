Kabotaj Bayramı İstanbul'da Kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yılı İstanbul’da düzenlenen törenlerle kutlandı. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti gemilerinin Boğaz’daki gösterisi törene renk kattı.

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Kabotaj Bayramı İstanbul'da Kutlandı
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, İstanbul'da düzenlenen törenlerle 99. kez kutlandı. Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde gerçekleştirilen etkinliklere İstanbul Valisi Davut Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ve birçok üst düzey yetkili katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından sahil güvenlik ve Kıyı Emniyeti gemileri Boğaz'da tazyikli su gösterisi yaptı.

Kabotaj Bayramı İstanbul'da Kutlandı - Resim : 1

Bakan Yardımcısı Ünüvar, Kabotaj Kanunu'nun Türkiye'nin karasularındaki egemenliğini pekiştirdiğini vurgulayarak, deniz taşımacılığının uluslararası ticaretteki önemine dikkat çekti.

İstanbul Valisi Gül ise "Denizlere hakim olan, cihana hakim olur" sözünü hatırlatarak, Türkiye'nin denizcilikteki gücünü ve modern tersanelerle gemi üretimindeki ilerlemeyi gururla paylaştı. Türkiye'nin denizcilikte bağımsızlık ve güç yolunda kararlı adımlarla ilerlediği vurgulandı.

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Kaynak: İHA

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