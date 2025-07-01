Elazığ'da Korkunç Kaza: Otomobil Takla Attı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybeden otomobil refüje çarptıktan sonra ters döndü. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da Korkunç Kaza: Otomobil Takla Attı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil refüje çarparak ters döndü. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Elazığ'dan Bingöl istikametine seyir halinde olan 34 SF 9404 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşandı. Kontrolden çıkan araç, refüje çarptıktan sonra takla atarak ters vaziyette durdu.

Elazığ'da Korkunç Kaza: Otomobil Takla Attı - Resim : 1

Kazayı gören diğer sürücülerin hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattı. Olay, trafikte dikkat ve tedbirin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Kaynak: İHA

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