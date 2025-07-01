Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

CHP’de parti içi savaş var. Bugüne kadar bu kavganın tarafı olmadık bundan sonra da olmayacağız. CHP’liler mahkeme savunmalarını yapar. Nihayetinde şeriatın kestiği parmak kanamaz. Mahkeme üstünde baskı kurmak kimsenin hakkı değil.

Yarım asırdır siyaset sahnesindeyiz. Özgür efendinin siyasetle ilişkisi bizim unuttuğumuz dönemlerin çok gerisinde kaldı. Boş işlerle uğraşacaklarına hukuk mücadelesi nasıl verilir bize bakıp öğrensinler. Yargıyı tanımıyorum demedik, karara teslim olduk. Aynı saygıyı CHP’de göremiyoruz. CHP’nin pusulası bozulmuştur.

Bu milletin değerlerinden yoksun kimi edep ve adap bilmez ahlaksızların Rasulüekrem Efendimize yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Mizah kisvesiyle yapılan apaçık bir kışkırtmadır, alçakça bir provokasyondur. Nitekim bu nefret suçuyla ilgili emniyetimiz ve yargımız hemen harekete geçmiş, bahse konu dergi toplatılmış, gerekli süreçler başlatılmıştır. Rasulullah Efendimize ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Biz bunun takipçisi olacağız.

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Kaynak: Haber Merkezi