Bakan Kurum Açıkladı: İşte 4 İlde Yangınların Bilançosu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, İzmir'de 114, Adana'da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

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Bakan Kurum Açıkladı: İşte 4 İlde Yangınların Bilançosu
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları meydana geliyor. Bazı illerde söndürülürken şu anda 5 ilde devam eden orman yangınlarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da bir açıklama geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi. Kurum, şu anda İzmir, Hatay, Adana, Manisa ve Isparta'da hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bakan Kurum Açıkladı: İşte 4 İlde Yangınların Bilançosu - Resim : 1

'HIZLA YARALARI SARACAĞIZ'

Bakan Kurum, "İzmir'de şu ana kadar Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da 110'u konut olmak üzere toplam 114 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu, Adana'da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da ise 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hızla yaraları saracağız" açıklamasında bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

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