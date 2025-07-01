Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Açıklandı
Spot doğal gaz piyasasında dün gerçekleşen işlemlerde 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13.491 lira 41 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, günlük işlem hacmi 14 milyon 532 bin 218 liraya ulaştı. Bu rakam, bir önceki gün açıklanan 20 milyon 22 bin 845 liralık hacmin gerisinde kaldı.
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Piyasada dün toplamda 1 milyon 106 bin metreküp doğal gaz ticareti gerçekleştirildi. Bu miktar, spot piyasada günün referans fiyatı üzerinden hesaplandı.
DENGELEME GAZI ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI AÇIKLANDI
Piyasa katılımcılarına yönelik dengeleme gazı fiyatları da açıklandı. Buna göre alış fiyatı 14.165 lira 98 kuruş, satış fiyatı ise 12.816 lira 84 kuruş olarak duyuruldu.
DOĞAL GAZ ARZI TALEBİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ
Türkiye’ye dün toplam 130 milyon 412 bin 394 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 130 milyon 582 bin 560 metreküp olarak kayıtlara geçti. Böylece arz, giriş miktarının bir miktar üzerinde gerçekleşti.
Kaynak: AA