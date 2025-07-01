Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Açıklandı

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Piyasada dün toplamda 1 milyon 106 bin metreküp doğal gaz ticareti gerçekleştirildi. Bu miktar, spot piyasada günün referans fiyatı üzerinden hesaplandı.

DENGELEME GAZI ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI AÇIKLANDI

Piyasa katılımcılarına yönelik dengeleme gazı fiyatları da açıklandı. Buna göre alış fiyatı 14.165 lira 98 kuruş, satış fiyatı ise 12.816 lira 84 kuruş olarak duyuruldu.

DOĞAL GAZ ARZI TALEBİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’ye dün toplam 130 milyon 412 bin 394 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 130 milyon 582 bin 560 metreküp olarak kayıtlara geçti. Böylece arz, giriş miktarının bir miktar üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA