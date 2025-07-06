Evli Çiftin Acı Ölümü! Kullandıkları Traktör Sonları Oldu

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde traktörün bahçe duvarından aşağı düşmesiyle meydana gelen kazada evli bir çift hayatını kaybetti.

Evli Çiftin Acı Ölümü! Kullandıkları Traktör Sonları Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. 65 yaşındaki Saim Çoban, 44 AFM 823 plakalı traktörüyle bahçede çalışma yaptığı sırada traktör, bahçe duvarından aşağı düşerek devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Saim Çoban olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Muazzez Çoban (62) ise kaldırıldığı Hekimhan İlçe Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaçkar Dağları'nda Uçak Düşmüştü! Yolcu, Kazadan Önce Pilotu Uyarmış: Alçaktan Gidiyoruz, Yükselmemiz LazımKaçkar Dağları'nda Uçak Düşmüştü! Yolcu, Kazadan Önce Pilotu Uyarmış: Alçaktan Gidiyoruz, Yükselmemiz LazımGüncel
Ünlü Fenomen Mika Raun Ölümden Döndü! Eğlenceyi Kabusa Çeviren Olay… Kanlar İçinde KaldıÜnlü Fenomen Mika Raun Ölümden Döndü! Eğlenceyi Kabusa Çeviren Olay… Kanlar İçinde KaldıMagazin

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Malatya
Bilim Dünyası Bile Hayrete Düştü: Dondurma ve Süt Ürünleri Kabusunuz Olabilir Bilim Dünyası Bile Hayrete Düştü: Dondurma ve Süt Ürünleri Kabusunuz Olabilir
Tansiyonu Fırlatıyor, Sağlığı Resmen Katlediyor! Uzmanlar Riskli Gıdaları Açıkladı Tansiyonu Fırlatıyor, Sağlığı Resmen Katlediyor! Uzmanlar Riskli Gıdaları Açıkladı
Kadınları Güçsüzleştirme Projesi Temelden Başlıyor: 720 Bin Kız Çocuğu İçin İlkokuldan Sonrası Yok 720 Bin Kız Çocuğu İçin İlkokuldan Sonrası Yok
Kars’ta Sel Felaketi: Hayvanlar Can Verdi, Evler Sular Altında Kars’ta Sel Felaketi: Hayvanlar Can Verdi, Evler Sular Altında
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik! 19 Banka...
AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti, Sonra Sildi AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti, Sonra Sildi
Güneşe Aldanmayın, İşler Değişti! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Güneşe Aldanmayın, İşler Değişti! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
CHP'li Murat Emir Sahnede Düştü, Kaburgası Kırıldı! Açıklama Geldi, Durumu Nasıl? CHP'li Murat Emir Sahnede Düştü, Kaburgası Kırıldı
Başakşehir'de Faciadan Dönüldü: Vinç, Park Halindeki 23 Aracı Biçti Başakşehir'de Faciadan Dönüldü: Vinç, Park Halindeki 23 Aracı Biçti