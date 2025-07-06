Evli Çiftin Acı Ölümü! Kullandıkları Traktör Sonları Oldu

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Malatya’nın Kuluncak ilçesinde akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. 65 yaşındaki Saim Çoban, 44 AFM 823 plakalı traktörüyle bahçede çalışma yaptığı sırada traktör, bahçe duvarından aşağı düşerek devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Saim Çoban olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Muazzez Çoban (62) ise kaldırıldığı Hekimhan İlçe Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA