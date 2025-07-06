Ünlü Fenomen Mika Raun Ölümden Döndü! Eğlenceyi Kabusa Çeviren Olay… Kanlar İçinde Kaldı

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Cinsiyet geçiş sürecini Tayland’da tamamlayan, yaptırdığı estetik operasyonları ve yıllar sonra yüzünü ilk kez gösterdiği sevgilisi ile magazin dünyasının gündeminden düşmeyen isimlerinden ünlü TikTok fenomeni Mika Raun korkunç bir olay yaşadı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Sevgilisi Batu ile Dubai'de tatil yapan ünlü fenomen, talihsiz bir kaza yaşadı. Bir eğlence aracına binen Mika Raun kafasını ve burnunu çarptı. Ağlayarak burnunun kırıldığını sanan fenomen, kanlar içindeki halini sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gözyaşları içinde kalan fenomen "Şu arkada gördüğümüz şeye bindik. Ve ben kafamı, burnumu çarptım. Her yer kan içindeydi. Hemen çıkardılar beni” dedi.

'UMARIM KIRILMAMIŞTIR'

Oteline döndükten sonra bir paylaşım daha yapan Mika Raun "Otele geçiyoruz, doktor geliyor. Umarım burnum kırılmamıştır" diyerek korkusunu paylaştı.