Ekranların Gözdesi Beste Kökdemir İlk Bebek Heyecanını Paylaştı

Oyuncu Beste Kökdemir, iş insanı Fazlı Erdinç ile evlendi. Ünlü oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı ultrason görüntüsüyle ilk bebeğini beklediğini duyurarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

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Ekranların Gözdesi Beste Kökdemir İlk Bebek Heyecanını Paylaştı
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Oyuncu Beste Kökdemir, özel hayatında büyük bir mutluluğa imza attı. 4 Temmuz'da iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile görkemli bir düğünle dünyaevine giren genç oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı ultrason görüntüsüyle ilk bebeğini beklediğini duyurdu.

Ekranların Gözdesi Beste Kökdemir İlk Bebek Heyecanını Paylaştı - Resim : 1

Ekranların sevilen yüzü Kökdemir, düğün sonrası takipçileriyle paylaştığı büyüyen karnını gösteren fotoğrafla anne olma heyecanını gözler önüne serdi.

Ekranların Gözdesi Beste Kökdemir İlk Bebek Heyecanını Paylaştı - Resim : 2

Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç'in hayatlarını birleştirdiği bu özel gün, aile ve yakın dostların katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Mutlu çift, hayranlarına sevgi dolu paylaşımlarla bu güzel süreci takip ettirirken, oyuncunun anne olacağı haberi magazin gündeminde geniş yankı buldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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