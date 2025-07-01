Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen'in Düğün Davetiyesi Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Damadın Yazdığı Bu Şiiri Konuşuyor

Gündüz kuşağının popüler ismi Kadir Ezildi ile eşi Gamze Türkmen, düğünleri için geri sayıma başladı. Düğün davetiyesi dağıtmak için memleketlerine giden çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı. Kadir Ezildi'nin yazdığı söylenen şiir de çok konuşuldu.

Esma Karayel Esma Karayel
Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen'in Düğün Davetiyesi Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Damadın Yazdığı Bu Şiiri Konuşuyor
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İlk olarak Temizlik Avcıları programıyla meşhur olan, ardından da Yemekteyiz ve En Hamarat Benim'in sunuculuğunu üstlenerek gündüz kuşağı televizyonunun en popüler isimlerinden biri olan Kadir Ezildi, geçtiğimiz ay sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlandı. İkilinin nişan gününden paylaştıkları kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Genç çifte hayranlarından beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

Gösterişli nişan törenleri için yaklaşık 500 bin TL harcadıkları iddia edilen çift tartışma konusu olurken, ikili geçtiğimiz günlerde de nikah masasına oturdu. Aileleri, yakın dostları ve akrabalarının katıldığı nikah töreninde gelin Gamze Türkmen sade bir gelinlik giyerken, Kadir Ezildi'nin de siyah bir takım elbise giydiği görüldü.

Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen'in Düğün Davetiyesi Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Damadın Yazdığı Bu Şiiri Konuşuyor - Resim : 1

DAVETİYE DAĞITMAYA GİTTİLER

Dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşayan genç çift, şimdi de Erzurum’da bir düğün yapacak. Mutlu günleri öncesinde davetiye dağıtmak için kapı kapı dolaşan çiftten bu anlara ait bir kare de geldi. Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "Davetiye dağıtmaya geldik" notunu düştü. Çİfte yeniden tebrik mesajları yağdı.

Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen'in Düğün Davetiyesi Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Damadın Yazdığı Bu Şiiri Konuşuyor - Resim : 2

KADİR EZİLDİ'NİN ŞİİRİ

İkilinin düğün davetiyesi de sosyal medyada çok konuşuldu. Çiçekli desenlerin yer aldığı tasarımda Ezildi’nin yazdığı söylenen şu dizeler dikkat çekti:

“Kadir Gamze’yi kestirdi gözüne
Gamze inandı Kadir’in sözüne
İkimiz de geldik aşka
Bu düğün bambaşka
Hepinizi görmek istiyoruz
Bu mutlu günümüzde…”

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