Katy Perry ile 10 Yıllık Aşkları Bitmişti! Orlando Bloom Sessizliğini Bozdu

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"Yüzüklerin Efendisi" ve "Karayip Korsanları" serileriyle dünya çapında şöhret olan 48 yaşındaki İngiliz oyuncu Orlando Bloom, uzun zamandır kariyerinde durgun bir dönem geçirse de, ABD'li pop yıldızı Katy ile yaşadığı aşkla uzun zamandır çok mutlu olduğu biliniyordu. Yaklaşık 10 yıldır beraber olan çiftin mutluluğu "Daisy Dove" isimli kızlarının dünyaya gelmesiyle de taçlanmıştı. Ancak bu ilişki de artık tarihin tozlu raflarında yerini alacak.

Ünlü çift geçtiğimiz hafta ayrılık kararı aldıklarını duyurdu. Hayranlarının üzüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştığı bu haber sonrası çift sessizliğe bürünürken, bundan birkaç gün sonra Orlando Bloom'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. İlk olarak Gautama Buddha'ya atfedilen bir sözü paylaşan aktör, "Her gün yeni bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız şey en önemli şeydir" ifadesine yer verdi.

'ÖNEMLİ OLAN O İLK ADIM'

Bu paylaşımın ardından bir söz daha paylaşan İngiliz aktör, "Daisaku Ikeda'dan Günlük Teşvik... Önemli olan o ilk adımı atmaktır. Küçük bir korkunun cesurca üstesinden gelmek, bir sonrakini üstlenmeniz için size cesaret verir" yazısını hesabından yayımladı. Katy Perry tek başına tatildeyken Bloom'un yaptığı bu paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

BAŞKASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Katy Perry'ye göndermede bulunduğu düşünülen Orlando Bloom, geçtiğimiz gün de Amazon'un kurucusu olan milyarder Jeff Bezos ile Lauren Sánchez'in İtalya'daki şatafatlı düğün öncesi partisine katıldı. Bloom'un orada kimliği bilinmeyen bir kadınla yakınlaştığı görüldü. Ardından ikili, Venedik'te tekne gezintisi yapmadan önce de bir kadınla fotoğraflandı.