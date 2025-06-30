Ünlü Şarkıcı Murat Dalkılıç Yeni Aşka Yelken Açtı: İşte Gündem Olan O Fotoğraf

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Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç, özel hayatıyla yeniden gündemde. Daha önce Merve Boluğur, Hande Erçel ve Sitare Akbaş gibi isimlerle yaşadığı ilişkilerle sık sık magazin sayfalarında yer alan Dalkılıç, bu kez kalbini 29 yaşındaki oyuncu Özgü Kaya'ya kaptırdı.

AŞKLARINI GÖZLERDEN UZAK YAŞADILAR

41 yaşındaki şarkıcının, yaklaşık 1.5 aydır birlikte olduğu Özgü Kaya ile ilişkisinin ilk zamanlarında sessiz kalmayı tercih ettiği öğrenildi. Ancak çift, geçtiğimiz günlerde birlikte katıldıkları bir etkinlikte objektiflere yakalandı. İkiliyi aynı karede gören hayranları büyük şaşkınlık yaşarken, asıl sürpriz Özgü Kaya'dan geldi.

AŞK İLANI SOSYAL MEDYADAN

Özgü Kaya, etkinlikten kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak Murat Dalkılıç ile olan birlikteliğini resmen ilan etti. Bu paylaşım, hem çiftin hayranları hem de magazin dünyası tarafından "aşkın ilanı" olarak yorumlandı.