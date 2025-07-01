Çorum’daki Düğünün Balayı Rotası Olay Oldu! Sosyal Medyada Herkes Bunu Konuşuyor

Çorum’daki düğünleri sosyal medyada damga vuran ünlü spor yorumcusu Sinan Engin’in kızı Elif Engin ve eşi Ahmet Emin Ahlatçı, balayı için soluğu İtalya'nın Sardunya Adası'nda aldı. Düğünleri günlerce konuşulan çiftin romantik pozları da çok konuşuldu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Çorum’daki Düğünün Balayı Rotası Olay Oldu! Sosyal Medyada Herkes Bunu Konuşuyor
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Ahlatcı Holding'in veliahtı Ahmet Emin Ahlatcı ile spor yorumcusu Sinan Engin'in kızı Elif Engin’in 22 Haziran’da Çorum’da nikah masasına oturmuş, genç çiftin nikah şahitleri Dursun Özbek, Acun Ilıcalı, Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören olmuştu.

Çorum’daki Düğünün Balayı Rotası Olay Oldu! Sosyal Medyada Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 1

DÜĞÜN ÇORUM, BALAYI İTALYA’DA

Davetlileri, mekanı, şahitleri, gelinin gelinliği ile herkesin konuştuğu düğünün gelin ve damadı, balayı için herkesi şaşırtan bir rotayı seçti. Çorum’da dünya evine giren genç çift balayı için İtalya'nın Sardunya Adası'na gitti.

Sosyal medya hesaplarından mutluluk pozlarını paylaşan çiftin, yurt dışını seçmesi de gündem oldu.

Çorum’daki Düğünün Balayı Rotası Olay Oldu! Sosyal Medyada Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 2

Çorum'da gerçekleşen görkemli düğün, Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi'nde 5 bin davetlinin katılımıyla adeta yıldızlar geçidine sahne olmuştu.

Çorum’da Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde gerçekleşen düğüne spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim akın etmişti.

Çorum’daki Düğünün Balayı Rotası Olay Oldu! Sosyal Medyada Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 3

ÖZEL UÇAKLARA YER KALMAMIŞTI

Geceye damgasını vuran isimlerden biri de sahne alan Sibel Can ve Edis olmuştu. Sanat camiasından konuklar arasında Ezgi Mola, Murat Boz, Saba Tümer, Bensu Soral-Hakan Baş çifti, Ertem Şener, Berk Atan, İdil Fırat ve daha birçok tanınmış isim yer almıştı. Düğün için tam 125 özel uçak kaldırılması ise en çok konuşulan olay olmuştu.

Çorum’daki Düğünün Balayı Rotası Olay Oldu! Sosyal Medyada Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 4

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