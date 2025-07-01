Çorum’daki Düğünün Balayı Rotası Olay Oldu! Sosyal Medyada Herkes Bunu Konuşuyor

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Ahlatcı Holding'in veliahtı Ahmet Emin Ahlatcı ile spor yorumcusu Sinan Engin'in kızı Elif Engin’in 22 Haziran’da Çorum’da nikah masasına oturmuş, genç çiftin nikah şahitleri Dursun Özbek, Acun Ilıcalı, Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören olmuştu.

DÜĞÜN ÇORUM, BALAYI İTALYA’DA

Davetlileri, mekanı, şahitleri, gelinin gelinliği ile herkesin konuştuğu düğünün gelin ve damadı, balayı için herkesi şaşırtan bir rotayı seçti. Çorum’da dünya evine giren genç çift balayı için İtalya'nın Sardunya Adası'na gitti.

Sosyal medya hesaplarından mutluluk pozlarını paylaşan çiftin, yurt dışını seçmesi de gündem oldu.

Çorum'da gerçekleşen görkemli düğün, Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi'nde 5 bin davetlinin katılımıyla adeta yıldızlar geçidine sahne olmuştu.

Çorum’da Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde gerçekleşen düğüne spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim akın etmişti.

ÖZEL UÇAKLARA YER KALMAMIŞTI

Geceye damgasını vuran isimlerden biri de sahne alan Sibel Can ve Edis olmuştu. Sanat camiasından konuklar arasında Ezgi Mola, Murat Boz, Saba Tümer, Bensu Soral-Hakan Baş çifti, Ertem Şener, Berk Atan, İdil Fırat ve daha birçok tanınmış isim yer almıştı. Düğün için tam 125 özel uçak kaldırılması ise en çok konuşulan olay olmuştu.