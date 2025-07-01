Gonca Vuslateri Evinde Kaza Geçirdi: Kızına Koşarken Düştü, Paylaşımı Gündem Oldu

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Oyuncu Gonca Vuslateri, anne olduktan sonra yaşadığı bir sağlık sorununu sosyal medya hesabından paylaştı. Nisan ayında kızı Asya’yı kucağına alarak ilk kez annelik sevincini yaşayan Vuslateri, evde yaşadığı bir kazayla gündeme geldi.

Mart 2024’te Levent Yaşar ile evlenen ve kısa süre sonra anne olan ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kızına yetişmeye çalışırken sakatlandığını açıkladı. Vuslateri, kızı Asya uyanınca koştuğu sırada dengesini kaybederek düştüğünü söyledi.

Takipçileriyle bacağına atel takılmış halde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Vuslateri, “Uyandı diye koşarken kendimi sakatladım. Ama gel de sakatlanma” ifadeleriyle yaşadığı durumu esprili bir dille paylaştı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun gönderisine çok sayıda “geçmiş olsun” mesajı geldi.